A Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói 22 helyszínen csaptak le egyidőben költségvetési csalás miatt.
Nyitókép: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Leszámoltak az autószervizekkel, 22 helyszínen egyszerre csapott le a NAV a számlagyárra

Infostart

A nyomozók több mint húsz helyszínen csaptak le egy időben, összesen 659 millióra becsült ingatlant vettek zár alá, 50 millió forint értékben járműveket, 20 millió forint értékben készpénzt foglaltak le.

Jól elrejtett számlagyár működtetését végezte egy hierarchikusan szervezett bűnözői kör, melynek tagjait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói buktattak le. A bűnszervezet ötéves működése alatt összesen 2,7 milliárd forintnyi áfa befizetését mulasztotta el.

A NAV közleménye szerint a nyomozók 22 helyszínen csaptak le egyidőben: parkolópályára állították azt a számlagyárat, amelyet a bűnszervezet tagjai a gépjármű-kereskedelem árnyékában építettek fel. A bűnözők szervizhálózat helyett a jól konstruált, „bukó cégekre” és „köztes cégekre” épített lánc működtetésével okoztak jelentős vagyoni hátrányt a központi költségvetésnek.

A számlagyárban érintett gazdasági társaságok szerepe a legálisan folytatott gépjármű-kereskedelmi tevékenység mellett főleg arra összpontosult, hogy a vevő partnereik részére valós teljesítés nélküli, látszólagos belföldi beszerzéseket biztosítsanak, így jogosulatlanul teremtették meg számukra az adólevonási jogot. A szervezet vezetője Pest vármegye területéről irányította az illegális ügyleteket, a cégek pénzügyi és számlázási folyamatait.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A bűnszervezet irányítóját és egy tagját a MERKUR bevetési egység fogta el. A házkutatásokat a NAV informatikus szakemberei és revizorai, valamint bankjegy- és kábítószerkereső kutyái segítették.

A pénzügyi nyomozók hat, összesen 659 millióra becsült ingatlant vettek zár alá, 50 millió forint értékben járműveket, 20 millió forint értékben készpénzt foglaltak le.

A bűnbanda felszámolásán a NAV bűnügyi és bevetési állományából több mint száz pénzügyőr dolgozott.

A nyomozók különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt nyolc főt hallgattak ki gyanúsítottként. A szervezet vezetőjét letartóztatta a bíróság. Az elkövetők bűnösségük megállapítása esetén akár 15 év szabadságvesztésre is számíthatnak.

nav

ingatlan

számlagyár

költségvetési csalás

pénzügyőrök

Kiss László: AI-generált álhírözön miatt lett híres az Atlas/3i üstökös

Kiss László: AI-generált álhírözön miatt lett híres az Atlas/3i üstökös

A 3i/Atlas üstökös annyiban különleges, hogy ez a harmadik csillagközi égitest, amit valaha fölfedeztek, de tökéletesen látjuk a pályáját, semmi anomáliát nem mutat, és semmi köze földönkívüliekhez – szögezte le Kiss László akadémikus, csillagász az InfoRádióban, hozzátéve: elképesztő mennyiségű álhírt kell cáfolniuk a szakembereknek.
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
