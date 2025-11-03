Leszámoltak az autószervizekkel, 22 helyszínen egyszerre csapott le a NAV a számlagyárra

Jól elrejtett számlagyár működtetését végezte egy hierarchikusan szervezett bűnözői kör, melynek tagjait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói buktattak le. A bűnszervezet ötéves működése alatt összesen 2,7 milliárd forintnyi áfa befizetését mulasztotta el.

A NAV közleménye szerint a nyomozók 22 helyszínen csaptak le egyidőben: parkolópályára állították azt a számlagyárat, amelyet a bűnszervezet tagjai a gépjármű-kereskedelem árnyékában építettek fel. A bűnözők szervizhálózat helyett a jól konstruált, „bukó cégekre” és „köztes cégekre” épített lánc működtetésével okoztak jelentős vagyoni hátrányt a központi költségvetésnek.

A számlagyárban érintett gazdasági társaságok szerepe a legálisan folytatott gépjármű-kereskedelmi tevékenység mellett főleg arra összpontosult, hogy a vevő partnereik részére valós teljesítés nélküli, látszólagos belföldi beszerzéseket biztosítsanak, így jogosulatlanul teremtették meg számukra az adólevonási jogot. A szervezet vezetője Pest vármegye területéről irányította az illegális ügyleteket, a cégek pénzügyi és számlázási folyamatait.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A bűnszervezet irányítóját és egy tagját a MERKUR bevetési egység fogta el. A házkutatásokat a NAV informatikus szakemberei és revizorai, valamint bankjegy- és kábítószerkereső kutyái segítették.

A pénzügyi nyomozók hat, összesen 659 millióra becsült ingatlant vettek zár alá, 50 millió forint értékben járműveket, 20 millió forint értékben készpénzt foglaltak le.

A bűnbanda felszámolásán a NAV bűnügyi és bevetési állományából több mint száz pénzügyőr dolgozott.

A nyomozók különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt nyolc főt hallgattak ki gyanúsítottként. A szervezet vezetőjét letartóztatta a bíróság. Az elkövetők bűnösségük megállapítása esetén akár 15 év szabadságvesztésre is számíthatnak.