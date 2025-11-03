Használt kocsikkal sefteltek virtuálisan, így csapott le a számlamaffiára a NAV

"Klasszikus" számlagyárra csapott le a NAV Ihász Tamás nyomozó, pénzügyőr hadnagy szerint.

Az InfoRádióban elmondta, a társaságok szerepe arra összpontosult, hogy a legálisan folytatott gépjármű-kereskedelmi tevékenység mellett a vevő partnereik részére valós teljesítés nélküli belföldi beszerzéseket biztosítsanak, ezzel érték el, hogy jogosulatlanul megteremtették a vevőpartnerek számára az adólevonási jogot.

A bűnügyi akció szintén klasszikus formában zajlott; egy nap 22 helyszínen, egy időben jelentek meg "kollégák", két esetben a Merkúr bevetési egység kommandósait kérték fel, "a bűnszervezet irányítójánál és az egyik tagjánál az ő segítségükkel jutottunk be, illetve az elfogás velük zajlott".

A házkutatásokban informatikusok, revizorok segítették őket, illetve bankjegy- és kábítószer-kereső kutya is segítségükre volt.

Összességében 2,7 milliárd forint volt a központi költségvetésnek okozott kár. A vagyonmegtérülés 659 millió forint volt, amit ingatlanként zároltak, 50 millió forint volt, amit járműként foglaltak le, illetve 20 millió forint értékben készpénzt is találtak.

"Viszonylag nagy bűnszervezet volt. Nyolc főt hallgattunk ki eddig gyanúsítottként, egy fő letartóztatását a bíróság elrendelte. Ez a szám még nem a teljes bűnszervezetet jelöli, a továbbiakban bővülni fog, illetve több ember tanúként lett kihallgatva az akció napján. Az elkövetőket egyelőre különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanújával gyanúsítottuk meg. Ez azt jelenti, hogy ha a bíróság majd úgy látja, 15 év szabadságvesztésre számíthatnak az érintettek" - részletezte.

Jelen pillanatban tehát az állam a "nagy kárvallott"; költségvetési csalásnál a központi költségvetés, illetve egyéb esetben akár más költségvetés is - akár az Európai Uniótól származó pénzeszközök kasszája - is sérülhet, ebben az esetben tehát a magyar állam a sértettje ennek az elkövetésnek, "áfa adónemben követték el a bűncselekményt a szervezet tagjai" - foglalta össze Ihász Tamás.