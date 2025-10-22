Rendőrkézen a sülysápi rém

Őrizetbe vette a rendőrség az elkövetőt – írja Facebook-bejegyzésében Horinka László, Sülysáp polgármestere.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, kedden délután egy férfi brutálisan megtámadott egy nőt Sülysáp-Szőlősnyaraló vasútállomás várótermében. A férfi a nőt súlyosan bántalmazta, miközben el akarta venni a mobiltelefonját. Mikor ez nem sikerült, kitépte a füléből a fülbevalóját és elmenekült vele.

Az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett, a mentők kórházba szállították.

A településvezető beszámolója szerint a rendőrség a kamerafelvétel alapján azonosította és őrizetbe vette a feltételezett elkövetőt, Ü. Richárd tápiószecsői lakost. A gyanúsítottat jelenleg a Nagykátai Rendőrkapitányságon tartják fogva.