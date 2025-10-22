ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.21
usd:
335.96
bux:
103877.99
2025. október 22. szerda Előd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Man in handcuffs
Nyitókép: FOTOKITA/Getty Images

Rendőrkézen a sülysápi rém

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A település polgármestere adott hírt a vasúti váróban egy nőt megtámadó és kirabló férfi őrizetbe vételéről.

Őrizetbe vette a rendőrség az elkövetőt – írja Facebook-bejegyzésében Horinka László, Sülysáp polgármestere.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, kedden délután egy férfi brutálisan megtámadott egy nőt Sülysáp-Szőlősnyaraló vasútállomás várótermében. A férfi a nőt súlyosan bántalmazta, miközben el akarta venni a mobiltelefonját. Mikor ez nem sikerült, kitépte a füléből a fülbevalóját és elmenekült vele.

Az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett, a mentők kórházba szállították.

A településvezető beszámolója szerint a rendőrség a kamerafelvétel alapján azonosította és őrizetbe vette a feltételezett elkövetőt, Ü. Richárd tápiószecsői lakost. A gyanúsítottat jelenleg a Nagykátai Rendőrkapitányságon tartják fogva.

Kezdőlap    Bűnügyek    Rendőrkézen a sülysápi rém

elfogás

körözés

rabló

erőszakos bűncselekmények

sülysáp

pest vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: a budapesti csúcs körüli ellentmondásos amerikai kommunikáció célja az oroszok megtörése is lehet

Bendarzsevszkij Anton: a budapesti csúcs körüli ellentmondásos amerikai kommunikáció célja az oroszok megtörése is lehet
Korábban többen is megvádolták Donald Trumpot azzal, hogy „túlságosan aláfekszik” Vlagyimir Putyinnak, és nem érvényesíti kellően az erejét, most azonban éppen ennek a magatartásnak az ellenkezőjét láthatjuk az amerikai elnöktől – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A szakértő szerint ahogy fogy Donald Trump türleme, úgy egyre határozottabban lép fel, és már azt hangoztatja: ha nincs előrelépés, nincs kompromisszum, akkor tárgyalás sem lesz az oroszokkal.
 

Zelenszkij „jó kompromisszumnak” tartja Trump javaslatát, de kétli, hogy Putyin is

Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük

Szijjártó Péter: nem Magyarország van elszigetelve, hanem az unió

VIDEÓ
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.22. szerda, 18:00
Romsics Ignác
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Miközben Franciaország lázad, Olaszország csendben megoldja a nyugdíjkorhatár-kérdést

Miközben Franciaország lázad, Olaszország csendben megoldja a nyugdíjkorhatár-kérdést

Giorgia Meloni kormánya végül nem hátrált meg: 2027-től emelkedik az olasz nyugdíjkorhatár a friss költségvetési tervezet szerint. A dél-európai államban így alap esetben 67 év és 1 hónap után lehet majd visszavonulni a munkaerőpiacról, a korhatár pedig 2029-ig tovább emelkedik. A lépés erősíti a befektetői bizalmat és a költségvetési fegyelmet, továbbá éles kontrasztban áll a francia fejleményekkel, ahol éppen előző héten söpörte el a társadalmi elégedetlenség a nyugdíjreformot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Borzalmas tragédia: fiatal szurkoló halt meg órákkal a meccs előtt

Borzalmas tragédia: fiatal szurkoló halt meg órákkal a meccs előtt

A 35 éves Guy Bradshaw-t barátja találta holtan a szállásán Benidormban, ahonnan a meccsre indult volna.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Children among victims in Russian strikes, hours after Trump-Putin talks shelved

Children among victims in Russian strikes, hours after Trump-Putin talks shelved

The drone and missile attacks on Ukraine came as the US president put on hold his plans for an imminent summit in Budapest.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 22. 09:07
Szabadnapos rendőr buktatta le az orvhorgászt – videó
2025. október 22. 08:54
Embernek nehezen nevezhető – égre-földre keresik Sülysáp rémét – videó
×
×
×
×