Sosemvolt autókereskedésével csalt ki áldozataitól majdnem félmilliárdot

A Debreceni Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának munkatársai 2023 novemberében többrendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás miatt gyanúsítottként hallgattak ki egy 30 éves férfit, a bíróság pedig 2024 márciusában elrendelte a letartóztatását – írja beszámolójában a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A férfi csaló fő profilja szerint több tízmilliós külföldi járműveket kínált a piaci ár alatt, amiket viszont megrendelői soha nem kaptak meg. Előfordult olyan is, hogy az általa sikeresként hirdetett vállalkozásához keresett befektetőket, de a kompenzáció ez esetben is elmaradt, és akiket átvert, csak ígéreteket kaptak a pénzük helyett.

A nyomozás legújabb adatai szerint a károsultak száma ismét nőtt és mostanra több mint 30 sértettet azonosítottak a rendőrök. A kicsalt összeg is a duplájára emelkedett, amely így már közelít a félmilliárd forinthoz.

A nyomozók befejezték az ügy vizsgálatát és az iratokat megküldték az ügyészségre. A férfinak 33 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás miatt kell felelnie.