ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.43
usd:
332.66
bux:
98904
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Videón számolja a pénzt a rabló, aki kifosztotta az idős embert bankolás után

Infostart

A visszaeső vádlott kevesebb mint 20.000 ezer forint miatt kerülhet rács mögé. A tolvajt a térfigyelő kamera is rögzítette.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a többszörös visszaeső férfi az oroszlányi bankfiókban figyelt fel a 85 éves, láthatóan nehezen mozgó sértettre április 1-jén. A Tatabányai Járási Ügyészség vádirata szerint amikor az idős úr távozott a bankból, az elkövető utána ment, majd egy lépcsőház bejárata előtt a sértett vállán lévő táskából kivette a pénztárcáját.

A férfi 19.000 forintot szerzett, amelyből 12.000 forint visszakerült a sértetthez. Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy a bíróság a vádlottat fegyházbüntetésre, közügyektől eltiltásra és 7.000 forint vagyonelkobzásra ítélje.

A térfigyelő kamera felvételén a vádlott látható, ahogy számolja a megszerzett pénzt, majd futásnak ered.

Kezdőlap    Bűnügyek    Videón számolja a pénzt a rabló, aki kifosztotta az idős embert bankolás után

rablás

oroszlány

pénztárca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elstartolt a vadászati főszezon – nagyon figyelniük kell az erdőben túrázóknak

Elstartolt a vadászati főszezon – nagyon figyelniük kell az erdőben túrázóknak

Akár február végéig is eltarthat a főidény, amikor délután négy órától másnap reggel kilenc óráig bármikor szervezhetnek vadászatokat. Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője az InfoRádióban részletesen elmondta, milyen vadászatok, hajtások léteznek, milyen előírásoknak kell megfelelni, és arra is kitért, hogy a korlátozások pontosan milyen helyzetekben érintik a kirándulókat.
VIDEÓ
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egész Oroszország veszélyben lehet, Kijev forradalmasította a kulcsfontosságú fegyvereket – Ukrajnai háborús híreink kedden

Egész Oroszország veszélyben lehet, Kijev forradalmasította a kulcsfontosságú fegyvereket – Ukrajnai háborús híreink kedden

Oroszországban most már bármilyen katonai létesítményre képes csapást mérni Ukrajna – jelentette ki Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter egy nyilvános fórumon. Keith Kellogg, Donald Trump amerikai elnök Ukrajna-ügyi különmegbízottja a Fox News-nak adott vasárnapi interjújában azt mondta, az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának, hogy bizonyos esetekben mélységi csapásokat mérjen Oroszország területén – írja a Kyiv Independent. Ukrajnában egyre nagyobb szerepet kapnak a lézerirányítású precíziós fegyverek, amelyek ellenállnak az orosz elektronikus hadviselésnek. A hazai fejlesztők már saját drónokra szerelhető lézerirányító rendszereket is kifejlesztettek - írják az ukrán lapok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Öt percre az M1-től: félmilliárdért eladó a legendás vidéki étterem, ahol generációk mulattak

Öt percre az M1-től: félmilliárdért eladó a legendás vidéki étterem, ahol generációk mulattak

A győri vendéglő még idén tavasszal is menüzőhelyként működött, most azonban új gazdát keres.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says Israel will 'forcibly resist' Palestinian statehood, as Trump warns Hamas to accept peace plan

Netanyahu says Israel will 'forcibly resist' Palestinian statehood, as Trump warns Hamas to accept peace plan

The White House's plan makes reference to an eventual "credible pathway to Palestinian self-determination and statehood".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 30. 07:50
Tízmillió forinttal lett szegényebb egy szekszárdi nő, amiért hitt az álrendőröknek
2025. szeptember 29. 21:48
Latin-amerikai stílusú drogcsata zajlott Budapesten egy banánszállító konténer körül
×
×
×
×