Videón számolja a pénzt a rabló, aki kifosztotta az idős embert bankolás után

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a többszörös visszaeső férfi az oroszlányi bankfiókban figyelt fel a 85 éves, láthatóan nehezen mozgó sértettre április 1-jén. A Tatabányai Járási Ügyészség vádirata szerint amikor az idős úr távozott a bankból, az elkövető utána ment, majd egy lépcsőház bejárata előtt a sértett vállán lévő táskából kivette a pénztárcáját.

A férfi 19.000 forintot szerzett, amelyből 12.000 forint visszakerült a sértetthez. Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy a bíróság a vádlottat fegyházbüntetésre, közügyektől eltiltásra és 7.000 forint vagyonelkobzásra ítélje.

A térfigyelő kamera felvételén a vádlott látható, ahogy számolja a megszerzett pénzt, majd futásnak ered.