2025. szeptember 16. kedd
Nyitókép: Cavan Images/Getty Images

Lebukott az érdi drogtermesztő

Infostart / MTI

Több mint 300 tőből álló cannabisültetvényt találtak a rendőrök egy érdi ház udvarán - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Egy 47 éves férfi telkének hátsó részén, egy pincében bukkantak rá az ültetvényre: 328 tövet és 32 hajtásdugványt foglaltak le. A kirendelt igazságügyi botanikus megállapította, hogy a növények kábítószer-alapanyagok.

A ház és a pince átkutatásakor előkerültek azok az ipari ventilátorok, lámpák, szellőzőrendszerek, amelyeket a termesztéshez használt a férfi, de nagyobb mennyiségben már részben feldolgozott növényt is találtak a rendőrök.

A férfit a helyszínen elfogták, majd előállították.

A drogteszt pedig kimutatta szervezetében a cannabis hatóanyagát; őrizetbe vétele mellett hallgatták ki gyanúsítottként, majd kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt - áll a közleményben.

Egyet nem értési háló - A hét kérdése, hogy mit ad cserébe a királyi pompáért Donald Trump

Egyet nem értési háló - A hét kérdése, hogy mit ad cserébe a királyi pompáért Donald Trump

Mire lehet számítani Donald Trump héten kezdődő brit állami látogatásán? A királyi pompa borítékolható, de megjutalmazza-e az amerikai elnök a szövetségesét? Olvad-e a jég Ukrajna- vagy Gáza-ügyben?
 

Donald Trump ma Európába érkezik, királyi pompával fogadják

Megint üzent Magyarországnak is az amerikai külügyminiszter

Bendarzsevszkij Anton: Donald Trump nem csak Európának üzent az orosz energia tilalmáról

Amerikai–brit összeborulás: új nukleáris aranykorba tartanak

Amerikai beruházások érkeznek Magyarországra

