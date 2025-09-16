Lebukott az érdi drogtermesztő

Egy 47 éves férfi telkének hátsó részén, egy pincében bukkantak rá az ültetvényre: 328 tövet és 32 hajtásdugványt foglaltak le. A kirendelt igazságügyi botanikus megállapította, hogy a növények kábítószer-alapanyagok.

A ház és a pince átkutatásakor előkerültek azok az ipari ventilátorok, lámpák, szellőzőrendszerek, amelyeket a termesztéshez használt a férfi, de nagyobb mennyiségben már részben feldolgozott növényt is találtak a rendőrök.

A férfit a helyszínen elfogták, majd előállították.

A drogteszt pedig kimutatta szervezetében a cannabis hatóanyagát; őrizetbe vétele mellett hallgatták ki gyanúsítottként, majd kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt - áll a közleményben.