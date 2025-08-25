ARÉNA
2025. augusztus 25. hétfő
Nyitókép: DiMaggio/Kalish / Getty Images

Az ütéstől a kiskorú arca kipirult - fiatal lányt bántalmazott a gyermekfelügyelő

Infostart

Az Egri Járási Ügyészség vádat emelt egy gyermekfelügyelő ellen, aki egy gyermekotthonban dolgozva bántalmazott egy kiskorú lányt. A hatóságok szerint a nő arcul ütötte a gyermeket, miután az nem tett eleget egy kérésének.

Az eset 2024 nyarán történt egy Heves vármegyei gyermekotthonban, ahol a nő rövid ideje dolgozott. Munkakörébe a gyermekek közvetlen gondozása, a higiéniájukra való odafigyelés és a háztartási munkák irányítása tartozott.

A vádirat szerint a gyermekfelügyelő azt kérte az egyik kiskorútól, hogy mutassa meg a szekrényét, hogy ellenőrizhesse a rendrakást. Amikor a gyermek nem engedelmeskedett, a nő indulatossá vált, megragadta a karját, megrángatta, majd jobb tenyerével arcul ütötte. Az ütéstől a kiskorú arca kipirult - számolt be a heol.hu az ügyészség alapján.

Az Egri Járási Ügyészség a gyermekfelügyelővel szemben közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntette miatt emelt vádat. A Büntető Törvénykönyv szerint ezért a cselekményért egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

A vádhatóság a vádiratában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására, valamint foglalkozástól eltiltásra tett indítványt.

