2025. november 21. péntek
Orbán Viktor rajzait tetováltatta magára valaki.
Nyitókép: fotó: Skinferno Tattoo

Orbán Viktor gondolatai a bőrére költözhetnek

Infostart

Közéleti jelenséggé vált az a rajz, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök egy televíziós interjú alatt készített.

A vaol.hu vette észre. hogy a spontán jegyzet népszerűsége túlmutat a médián, miután az ábra nem csupán ruházati cikkek, hanem már tetoválások alapanyagaként is megjelent.

A miniszterelnök egyébként az érdeklődésre reagálva engedélyezte a jegyzet szabad felhasználását, hivatkozva a szólásszabadság elvére.

A rajz népszerűsége új szintre lépett, amikor a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke, Kondora Bálint közösségi oldalán beszámolt róla, hogy az ábra tetoválásokat is inspirált.

Egy sárvári tetoválószalon a rajzra építve kedvezményes ajánlatot hirdetett, melynek eredményeként rövid időn belül elkészült az első, a miniszterelnöki jegyzet elemeit tartalmazó tetoválás.

orbán viktor

tetoválás

rajz

Ha a mostani béketervre Kijevnek fix csomagként kell rábólintania, akkor nemet fog mondani, de van olyan megoldás, amellyel el lehet jutni az elfogadásig – erről beszélt az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.
 

Korán reggel ma sok helyen havazást tapasztaltak, azóta többnyire az eső a meghatározó. A valós idejű időjárási térképek szerint azért még számos területen esik a hó. Az Útinform havas utakról nem ad most hírt, balesetek inkább nehezítik a közlekedést.
Ismét a forintról szólnak a hírek az elmúlt napokban, a hazai fizetőeszköz ugyanis nemrég másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben. Mindezt főként a már hónapok óta magas kamatszint és az Magyar Nemzeti Bank (MNB) szigorú monetáris politikája segíti, ami népszerűvé teszi a magyar eszközöket a carry trade-befektetők szemében. A forint erősödését újabban az opciós piacok is támogathatják, a pénzügyi ügyletek kiíróinak ugyanis egyre több forintot kell venniük (ez erősíti a magyar devizát) pozícióik fedezésére. Reggel a piacokon azonnal csapkodás indult, ahogy az MNB bejelentette, hogy lemondott Virág Barnabás alelnök.

A wimbledoni teniszbajnokságra tervezett, 39 új füves pálya építési terve újabb akadályba ütközött, miután a helyi lakosok fellebbezési jogot kaptak az ügyben

Kyiv says it is willing to engage with a US-backed draft peace plan aimed at ending the war with Russia.

