Orbán Viktor gondolatai a bőrére költözhetnek

A vaol.hu vette észre. hogy a spontán jegyzet népszerűsége túlmutat a médián, miután az ábra nem csupán ruházati cikkek, hanem már tetoválások alapanyagaként is megjelent.

A miniszterelnök egyébként az érdeklődésre reagálva engedélyezte a jegyzet szabad felhasználását, hivatkozva a szólásszabadság elvére.

A rajz népszerűsége új szintre lépett, amikor a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke, Kondora Bálint közösségi oldalán beszámolt róla, hogy az ábra tetoválásokat is inspirált.

Egy sárvári tetoválószalon a rajzra építve kedvezményes ajánlatot hirdetett, melynek eredményeként rövid időn belül elkészült az első, a miniszterelnöki jegyzet elemeit tartalmazó tetoválás.