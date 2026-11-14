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Vasúti sínek a Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítéséről tartott sajtótájékoztató helyszínén, a Kiskőrös vasútállomás közelében lévő rakodóterületen 2022. augusztus 26-án. A több mint 2 milliárd dollár értékű, 2025-re elkészülő beruházás jelenlegi szakaszában nagyteljesítményű speciális gépekkel dolgoznak a pálya kialakításán. A vonal teljes megújításával a Kínából Európába tartó áruk a görögországi kikötők érintésével leggyorsabban Magyarországon keresztül érhetik majd el úti céljukat.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

Idén már nem lesz Budapest-Belgrád

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A kínai kivitelezőnek újabb javításokat kell végeznie a Budapest–Belgrád-vasútvonal vonatbefolyásoló rendszerén, ezért továbbra sem tudni, mikor indulhat el a személyszállítás.

A vonatok a december 13-án életbe lépő új menetrendben sem szerepelnek majd, hiába jelentette be korábban a szerb és az osztrák vasút is, hogy ettől az időponttól elindulhat a nemzetközi forgalom.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-oldalán azt írta, hogy az elmúlt hetekben intenzív, a magyar vasút történetében korábban nem látott alaposságú tesztek zajlottak a Budapest–Belgrád vasútvonalon. Hozzátette: ennek elsősorban az volt az oka, hogy az Orbán-kormány döntése nyomán ez a vonal az első, ahol a kínai gyártó az európai szabványoknak megfelelő biztonsági rendszereket telepít, így mindent különösen alaposan meg kell vizsgálni, mielőtt a személyszállítás megindulhatna.

A személyszállítás csak akkor indulhat el, ha a hatóságok, a tanúsító és a TÜV független minőségbiztosító szervezet is megfelelőnek találja a rendszert.

Az elmúlt hetek tesztjei során

kiderült néhány kisebb, elsősorban a szoftvereket érintő probléma,

amely javításra szorult. A fent leírt elveknek megfelelően a legapróbb javítást követően is újrakezdődik a tesztelés, és csak akkor adható ki minden szükséges engedély, ha az újabb tesztek is hiba nélkül zárulnak. Ezért a személyszállítás egyelőre nem indul meg a vonalon.

A Budapest-Belgrád-vasútvonalon február végén indult meg a teherszállítás, a személyvonatok közlekedéséhez szükséges ETCS vonatbefolyásoló rendszer azonban azóta sem kapta meg a használatbavételi engedélyt.

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Kezdőlap    Belföld    Idén már nem lesz Budapest-Belgrád

budapest-belgrád vasútvonal

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vonatbefolyásolási rendszer

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