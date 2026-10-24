Levelet írt a Csillagból Bús Balázs

Két hónappal meghosszabbították Bús Balázs korábbi NKA-alelnök és volt óbudai polgármester letartóztatását a szegedi Csillagban.

A Hír TV Facebook-oldalán ezt követően megjelent a fideszes politikus levele, amelyben arról ír, hogy nem fél.

Szerinte 4 hónapja törvénytelenül és jogtalanul tartja börtönben a „Magyar Péter álta abuzált” ügyészség, és bár mindenben együttműködik, minden kérdésre válaszol, szerinte olyan választ akarnak kicsikarni belőle, amely az igazsággal, a valósággal és a hitével is szembemegy.

Mint írta, kapcsolattartását korlázották, miközben fogvatartása indokai nem állnak fenn, nincs szökésveszély, hisz korábban is rendelkezésre állt.

A kecskeméti vizsgálati bíró szerinte érdemi munkát nem végez, ott az a szokás, hogy jóváhagyják az ügyészi indítványokat.

Felidézte, 1956-ban édesapja 22 évesen a forradalom oldalán állt, a pártba később sem lépett be, édesanyja pedig 20 évesen túlélte a Kossuth téri ÁVO-s sortüzet, szintén nem volt párttag. Ő maga viszont 22 évesen a rendszer bontására lépett be a Fideszbe 1988-ban, két évvel korábban pedig hamis vallomásra akarták kényszeríteni Cegléden, nem sikerült.

„2026-ban 60 évesen pedig politikai foglya lettem a visszatérő bolsevik gyűlöletnek és hatalomnak. 1956 után a szegedi Csillag börtönben kivégezték Magyar Péter szellemi elődei, Kováts József vértanút. Ezek között a falak között imádkozom értük, és azokért a forradalmárokért is, akiket szintén az ’56-os szabadságharc megtorlásaként elítéltek és a Csillagba zártak. Áldott legyen emlékük” – írta Bús Balázs.

Szerinte elhurcolásával Istenhez került közelebb.