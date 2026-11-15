Állatkínzás és csalás miatt állították elő a nőt, megfelelő végzettség nélkül rendelt Budapesten

A XI. kerületi rendőrkapitányság munkatársai – állampolgári bejelentés alapján – november 3-án tartottak ellenőrzést a rendelőben, ahol megállapították, hogy az állatorvosként dolgozó nő külföldön szerzett diplomáját nem honosította, így Magyarországon ilyen tevékenységet nem folytathatott volna. Ennek ellenére rendszeresen látott el állatokat, elmondása szerint műtéteket is végzett.

Az ellenőrzés napján két kutyának bódító hatású injekciót adott, majd fogkőeltávolítást végzett rajtuk. A rendelőben talált kezelési dokumentumokon is az ő neve szerepelt állatorvosként.

A rendőrök a nőt előállították, az ügyben állatkínzás vétségének kísérlete, valamint csalás vétsége miatt eljárást indítottak.

A XI. kerületi rendőrkapitányság és a Pest Megyei Kormányhivatal állategészségügyi Osztálya vizsgálja az eset körülményeit, illetve azt is, hogy korábban hány állatot láthatott el jogosulatlanul – közölte a BRFK.