Velkey György László: Orbán Áron a főtanácsadóját ajánlotta Szijjártó Péter figyelmébe

Az államtitkár a bejegyzésében arról írt, kollégáival megnézték, találnak-e a külügyminisztériumi iratok között bármit Orbán Áronról, a volt miniszterelnök letartóztatott öccséről.

Beszámolója szerint az előkerült levélben 2023 őszén „az akkori miniszterelnök öccse közvetlen baráti levelet írt az akkori külügyminiszternek, együttműködést ajánlva".

„Arra kérte Szijjártó Pétert, hogy az újonnan szerzett főtanácsadója iránt (akinek nevét személyiségi jogok miatt kitakartuk, de nem nehéz kitalálni, hogy melyik NER-közeli főtanácsadóról van szó) legyen bizalommal, forduljon hozzá bármilyen, de tényleg bármilyen kérdésben. És persze döntéselőkészítésekben is szívesen segít" – írta az államtitkár.

Hozzátette: Szijjártó Péter „szó nélkül továbbította" a levelet a legközelebbi kollégáinak, „ahogy tette azt korábban Dzsudzsák Balázs Tesóka esetében is". "Tudja mindenki, hogy kell bánni a miniszterelnök öccsének emberével!" – jegyezte meg az államtitkár.

Írt arról is, nem sokkal korábban „egy oktatás, informatika, biztonságtechnikai szolgáltatásokról szóló stratégiai együttműködés miatt kértek személyes találkozót a külügyminisztérium akkori közigazgatási államtitkárától - Orbán Áron személyes részvételével". Velkey György László jelezte: ezeknél „jóval komolyabb és súlyosabb, Orbán Áronhoz köthető külügyi dokumentumok" is vannak.

A bejegyzéshez csatolt levél szerint Orbán Áron arról tájékoztatta az országgyűlési képviselőként megszólított Szijjártó Pétert, hogy a topmenedzser "az oktatási, képzési, valamint informatikai és centralizációs, konszolidációs projektek megvalósításában elismerten kiemelkedő sikerei tükrében" mostantól főtanácsadója és portfóliókezelője. Azt kérte Szijjártó Pétertől, hogy „a jövőben legyen iránta bizalommal, forduljon hozzá a fent felsorolt területeken felmerülő feladatok tervezésében, kivitelezésében és egyben megvalósításában". A szakértő a tanácsadási, módszertani, tanulmányi, döntéstámogatási, döntéselőkészítési feladatokban is segítséget tud nyújtani – írta.

„Szeretném kihangsúlyozni, hogy együttműködésünk vele, velünk nem csupán a projektek sikerességének garanciája, hanem egyben stratégiai lépés a kitűzött célok magas szintű megvalósításának és elérésének érdekében" - írta Orbán Áron, aki a levele végén három céget tüntetett fel: „Multi Shoot Zrt.; Modello Módszertani és képzési intézet; Rendszer kontroll rendszerszervező és folyamatirányító".