ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.54
usd:
330.68
bux:
146155.68
2026. november 13. péntek Szilvia
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) munkatársa levélszavazatokat számol az országgyûlési választáson az NVI Hengermalom úti székházában 2026. április 12-én.
Nyitókép: Purger Tamás

NVI választási reformok: a szakértő szerint a nemzetiségek többségének nincs tényleges parlamenti képviselete

Infostart / InfoRádió

Átfogó javaslatcsomagot állított össze a választási rendszer megújítására a Nemzeti Választási Iroda. Legfontosabb állításai közé tartozik, hogy a több, mint 40 ezer nemzetiségi választó ellenére egyik nemzetiség sem érte el a kedvezményes mandátumszerzési küszöböt, a 13 elismert nemzetiség közül 11-nek az NVI szerint létszámából adódóan elvi esélye sincs mandátumot szerezni. Kiss Balázs, az ELTE Alkotmányjogi Tanszék adjunktusa az InfoRádióban egyebek mellett arról beszélt: kijelenthető, hogy a magyar nemzetiségi választási rendszer jelenlegi formájában nem biztosít tényleges parlamenti képviseletet a nemzetiségek többségének.

Kiss Balázs elmondta: üdvözlendőnek tartja, hogy a Nemzeti Választási Iroda hosszú évek után most felveszi ezt a fonalat és foglalkozik a témával.

„A jelenlegi rendszerben kétféle lehetőség biztosított a nemzetiségeknek. Az egyik a kedvezményes mandátumszerzés lehetősége, amikor a nemzetiségi képviselő ugyanolyan szavazati joggal rendelkezik, mint bármely más országgyűlési képviselő a parlamentben. A másik lehetőség pedig a nemzetiségi szószólói intézmény, ami lehetővé teszi, hogy azok a nemzetiségek, amelyek nem tudnak kedvezményes mandátumot szerezni, azok is részt vehessenek az Országgyűlés munkájában” – fogalmazott.

Hozzátette: a szószólók felszólalhatnak, részt vesznek a parlamenti munkában, de a képviselőkkel ellentétben nem rendelkeznek szavazatjoggal, tehát a két intézmény alapvetően különbözik egymástól.

Úgy vélte: a probléma az az, hogy a 13 Magyarországon élő nemzetiség közül 11-nek – ahogy a választási iroda is írja az anyagában –, nincs reális esélye a kedvezményes mandátumszerzésre. A '26-os választásokon ehhez 26 ezer szavazatra lett volna szükség, csakhogy 9 nemzetiségnek a teljes népszámlálás során kimutatott lélekszáma nem éri el ezt a számot.

„Ha figyelembe vesszük azt is, hogy a népszámláláson a gyermekek is benne vannak ebben a számban és a választójoggal nem rendelkező nem magyar állampolgárok is, akkor már 11 nemzetiségről beszéltünk”

– hangsúlyozta.

Kiemelte: nem csak a kisebb, hanem a nagyobb közösségeket is érinti ez a probléma. A 2026-os választásokon a német névjegyzékben valamivel kevesebb, mint 23 ezer választópolgár szerepel, tehát ők sem tudták elérni a kedvezményes mandátumszerzéshez szükséges szavazatszámot, még úgy sem, hogyha mindannyian elmentek volna és érvényesen szavaznak a német nemzetiségi listára.

„A romák esetében pedig körülbelül 45 ezer regisztrált választópolgár volt a névjegyzékben, közülük 19 ezren adták le érvényesen a szavazatukat, tehát az ő esetükben sem tudott teljesülni a kedvezményes mandátumszerzés. Vagyis egy olyan választási rendszerről van szó, ami eleve megteremtené a kedvezményes mandátumszerzés lehetőségét a 13 nemzetiségnek Magyarországon, de a gyakorlatban a legtöbb közösség számára ez teljesen elérhetetlen” – mondta.

Arról is szólt, hogy minden választási rendszerben előfordult, hogy többezer nemzetiségi választópolgár listás szavazata nem eredményezett mandátumot.

Elmondása szerint a választópolgár valamely jelölőszervezet támogatásával vagy pártnak a támogatásával azt a kockázatot vállalja, hogy az általa támogatott jelölőszervezet végül megkapja-e a mandátumszerzéshez szükséges mértékű választópolgári támogatást vagy sem.

„Akik a nemzetiségi választásokon az országgyűlési választásokra is kiterjedően regisztrálnak, azok nem szavazhatnak pártra helyette, kizárólag egyetlen zárt listára adhatják le szavazatukat, vagyis a választópolgárok lemondanak a pártlisták közötti választás lehetőségéről, cserébe pedig egy olyan nemzetiségi listára szavazhatnak, amelyek eleve nem fognak mandátumot keletkeztetni”

– árulta el.

Véleménye szerint az a választópolgár, aki nemzetiségi névjegyzékbe regisztrál az országgyűlési választásokra is kiterjedően, annak tudatában adja le szavazatát, hogy biztosan el fog veszni ez a szavazat.

Kiss Balázs szerint a pártlisták és a nemzetiségi listák között van egy lényegi különbség. Míg a listát állító pártok esetében nem kizárt az a hipotetikus helyzet, hogy a választópolgárok egyre szélesedő körében szereznek támogatást, és aztán végül bejutnak a parlamentbe és mandátumot szereznek, addig a nemzetiségi közösségeknél a választópolgárok száma eleve adott, tehát tetszőlegesen nem bővíthető.

„Egy kis létszámú közösség nem fogja tudni megszerezni a mandátumot, bármilyen kedvezményt biztosít a választási rendszer”

– állította.

Hozzátette: megfontolásra érdemes javaslat egy jövőbeli választási reform során, hogy a választópolgár akár a szavazás napján dönthessen a pártlista és a nemzetiségi lista között. Ráadásul összhangban áll a Velencei Bizottság, az EBESZ választási megfigyelőinek a korábbi ajánlásaival is, és Horvátországban, is van hasonló szabályozás, épp az ott élő nemzeti kisebbségek parlamenti képviselete kapcsán.

Elmondta: a jelenlegi szabályozás szerint a választópolgárnak legkésőbb 9 nappal a választás előtt kell jeleznie, hogy pártlistáért nemzetiségi listára szeretne szavazni, ugyanakkor három nappal a választás előtt még meggondolhatja magát, és kérheti, hogy mégis pártlistára szavazzon. A választás alapján a jelenlegi szabályozás alapján azonban erre nincsen lehetősége. Ez azért lehet problematikus, mert a választópolgár politikai preferenciái, illetve a rendelkezésre álló információk alapján a választási kampány során változhatnak ezek a preferenciák, és előfordulhat például az, hogy valaki hónapokkal vagy akár évekkel a választások előtt regisztrált nemzetiségi választópolgárként, de a választás napján már inkább valamely pártlistára szeretne szavazni, ez teljesen érthető választópolgári preferencia. A jelenlegi szabályozás azonban ezt kizárja.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    NVI választási reformok: a szakértő szerint a nemzetiségek többségének nincs tényleges parlamenti képviselete

mandátum

nemzetiségek

nemzeti választási iroda

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
NVI választási reformok: a szakértő szerint a nemzetiségek többségének nincs tényleges parlamenti képviselete

NVI választási reformok: a szakértő szerint a nemzetiségek többségének nincs tényleges parlamenti képviselete
Átfogó javaslatcsomagot állított össze a választási rendszer megújítására a Nemzeti Választási Iroda. Legfontosabb állításai közé tartozik, hogy a több, mint 40 ezer nemzetiségi választó ellenére egyik nemzetiség sem érte el a kedvezményes mandátumszerzési küszöböt, a 13 elismert nemzetiség közül 11-nek az NVI szerint létszámából adódóan elvi esélye sincs mandátumot szerezni. Kiss Balázs, az ELTE Alkotmányjogi Tanszék adjunktusa az InfoRádióban egyebek mellett arról beszélt: kijelenthető, hogy a magyar nemzetiségi választási rendszer jelenlegi formájában nem biztosít tényleges parlamenti képviseletet a nemzetiségek többségének.
VIDEÓ
Száraz november: miért nem mindegy, hogy mit iszunk? Zacher Gábor, Inforádió, Aréna
Lesz-e béke Lengyelországban a krakkói vérengzés után? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.16. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: milliárdos visszaélések gyanúja miatt tettek feljelentést, razziázott az NVVH

Tisza-kormány: milliárdos visszaélések gyanúja miatt tettek feljelentést, razziázott az NVVH

Külügyminisztériumi iratok bizonyítják, hogy a jelenleg letartóztatásban lévő Orbán Áron korábban közvetlenül Szijjártó Péternél lobbizott együttműködésért és stratégiai partnerségért. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium hivatali visszaélés, hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést a Tempus Közalapítvány átvilágítása után, amely több mint egymilliárd forintnyi gyanús közpénzfelhasználást tárt fel. Új főigazgatót keresnek az Országos Vízügyi Főigazgatóság élére, akinek egyik legfontosabb feladata a hazai vízgazdálkodás szemléletváltásának előmozdítása lesz. Magyar Péter miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában egy lehetséges november végi Zelenszkij-találkozóról, a gazdasági kilátásokról és az Isztambuli Egyezmény ratifikálásáról is beszélt. Eközben a NAV a lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál és a székesfehérvári Sóstói Stadion ügyében is eljárási cselekményeket hajtott végre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kifogyóban a hazai munkaerő-tartalék: váratlan fordulat jön a magyar munkahelyeken

Kifogyóban a hazai munkaerő-tartalék: váratlan fordulat jön a magyar munkahelyeken

Magas foglalkoztatottság, szűkülő munkaerő-tartalék és egyre erősebb verseny a megfelelő készségekkel rendelkező dolgozókért – ez határozza meg jelenleg Magyarország és a tágabb régió munkaerőpiacát.

BBC
Business Sport Travel Science
Microsoft says it is 'deeply sorry' for global outage after almost 24 hours of disruption

Microsoft says it is 'deeply sorry' for global outage after almost 24 hours of disruption

The tech giant blames a "technical issue not related to cyber or AI" for the failure as it says services are gradually being restored.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 13. 21:16
Több mint 130 gyár nyitotta meg kapuit a modern gyárak éjszakáján
2026. november 13. 20:50
Fidesz: a Tempus Közalapítvány mindig a jogszabályok betartásával működött
×
×