Kilencmilliárdos számlagyárra csapott le a NAV, egy korábbi államtitkár fiához vezetnek a szálak

A NAV Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya egyéb bűncselekmények mellett bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt nyomoz.

A közlemény szerint a bűnszervezet által irányított számlagyárként működő céghálózat célja az volt, hogy a számlabefogadó gazdasági társaságok részére olyan valótlan tartalmú számlákat állítsanak ki őrzésvédelmi és takarítási feladatok ellátásáról, amelyekkel azok jogosulatlanul tudták csökkenteni a vállalkozást terhelő általános forgalmi adót (áfa).

A bűnszervezet szolgáltatása arra is kiterjedt, hogy a hasznot húzó társaságok által ténylegesen foglalkoztatott vagyonőröket, portásokat és takarítókat a járulékfizetés elkerülése érdekében a bűnszervezet által létrehozott „álfoglalkoztató” cégekbe jelentsék be, és ezzel a megrendelő társaságok a közterhek megfizetését is elkerüljék.

Az elkövetők több mint 9 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. A NAV-nak korábbi akciók során már megközelítőleg 4 milliárd forint vagyon biztosítását sikerült elérnie, míg a mostani intézkedések során további 1,2 milliárd forintot biztosított a nyomozóhatóság.

A NAV közölte, hogy kedden immár a harmadik akciójukat hajtotta végre az ügyben, amelynek során nagy mennyiségű elektronikus és papíralapú bizonyítékot foglalt le, 23 embert állított elő és hallgatott ki gyanúsítottként. Ezzel a gyanúsítottak száma 58-ra emelkedett. A nyomozóhatóság előterjesztést tett a bűnszervezet irányítójának letartóztatására.

A NAV később a közösségi oldalán egy videót is megszott, amihez a következőetket írta: „A már részben felszámolt számlagyár mögött egy foglalkoztatáshoz kötődő másik bűnszervezet lapult, amely több mint másfél milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az államkasszának. Az őrzésvédelemmel foglalkozó bűnszervezet irányítója egy korábbi államtitkár fia volt. A pénzügyi nyomozók a szervezetten végrehajtott akció keretében a bűnszervezet közel öt éve tartó tevékenységét szakították meg.”

A poszt kapcsán a Telex azt írja, hogy több forrásból származó értesüléseik szerint Bolcsik Zoltán volt rendészeti államtitkárról van szó, aki még a Fidesz-kormány idején töltötte be ezt a tisztséget.

Magyar Péter miniszterelnök pedig szintén arról írt a közösségi oldalán, hogy „A NAV MERKUR bevetési egysége őrizetbe vette Pintér Sándor jobbkezének, egykori államtitkárának fiát egy milliárdos számlagyár ügyében. Pintér egykori cégénél is házkutatás volt.”