Személycserék két minisztériumban

A péntek este megjelent Magyar Közlöny szerint Bódy Éva saját döntése alapján mondott le tisztségéről, Réthy Pál és Sepsey Krisztián megbízatását viszont Németh Vilmos miniszter javaslatára szüntették meg. Utódaik Ghyczy Gellért és Vécsei Dávid Bence lettek – írja az Index.

A Lőrincz Viktória vezette Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban szintén személyi változásokról döntöttek: a miniszterelnök javaslatára felmentették tisztségéből Szabó Mátyás államtitkárt, Verhás Georgina Jennifer helyettes államtitkár pedig lemondott. Az államtitkári feladatokat Szabó Tibor veszi át.

(Nyitóképünkön: Magyar Péter és Kátai-Németh Vilmos az új Országgyűlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én.)