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Magyar Péter leendõ miniszterelnök, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt elnöke (j) és Kátai-Németh Vilmos leendõ szociális és családügyi miniszter az új Országgyûlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Személycserék két minisztériumban

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Három helyettes államtitkár megbízatása ér véget a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Közülük ketten a tárcavezető kezdeményezésére távoznak, a megüresedő pozíciókra pedig két új vezetőt neveztek ki.

A péntek este megjelent Magyar Közlöny szerint Bódy Éva saját döntése alapján mondott le tisztségéről, Réthy Pál és Sepsey Krisztián megbízatását viszont Németh Vilmos miniszter javaslatára szüntették meg. Utódaik Ghyczy Gellért és Vécsei Dávid Bence lettek – írja az Index.

A Lőrincz Viktória vezette Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban szintén személyi változásokról döntöttek: a miniszterelnök javaslatára felmentették tisztségéből Szabó Mátyás államtitkárt, Verhás Georgina Jennifer helyettes államtitkár pedig lemondott. Az államtitkári feladatokat Szabó Tibor veszi át.

(Nyitóképünkön: Magyar Péter és Kátai-Németh Vilmos az új Országgyűlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én.)

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Kezdőlap    Belföld    Személycserék két minisztériumban

államtitkár

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szociális és családügyi minisztérium

vidék- és településfejlesztési minisztérium

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