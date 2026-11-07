Feljelentést tett az Erzsébet-táborok reklámköltései miatt a szociális miniszter

Kátai-Németh Vilmos szombaton a Facebook-oldalára feltöltött videójában azt mondta, vizsgálatuk szerint a kormány alig több mint egy hónap alatt, közvetlenül az áprilisi országgyűlési választás előtt több mint egymilliárd forintot költött az Erzsébet-táborok reklámozására, amit szerinte „semmi nem indokolt”.

„Ezt a pénzt a gyermekekre, az ő nyaralásukra is fordíthatták volna” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ezért tett feljelentést.

A tárcavezető szerint a megrendelések előkészítésében Koncz Zsófia korábbi családügyi államtitkár is részt vett, a reklámkampányt pedig semmilyen szakmai indok nem támasztotta alá.

A programot az erzsebettaborok.hu honlap szerint az egyházi hátterű Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány szervezi és koordinálja közfeladatként, állami támogatással, az Erzsébet-táborokról szóló törvény alapján. Azt írják, az Európa-szerte egyedülállóként bemutatott táboroztatási program 2012-es indulása óta mintegy 1,5 millió résztvevőnek biztosított kikapcsolódási lehetőséget.

A táborokban hátrányos helyzetű, gyermekvédelmi gondoskodásban élő, sajátos nevelési igényű, fogyatékossággal vagy betegséggel élő gyermekek is részt vesznek. A program szakmai tartalma öt alappillérre, a magyarság és honismeret, a sport, a tudomány, a kultúra és a kereszténység értékeinek közvetítésére épül.

(Nyitóképünk illusztráció: A zánkai Erzsébet-tábor fõépülete 2025. december 4-én.)