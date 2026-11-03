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Budapest, 2019. március 23. A Penny Market Diszkont Áruházlánc X. kerület Sibrik Miklós utca 23. szám alatti üzletének név felirata az áruház elõtti parkolóban. A Penny Market Magyarország legrégebb óta, 1996. júniusától jelen levõ diszkont élelmiszer üzletlánca. MTVA/Bizományosi: Faludi Imre
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre

Ha pénteken vagy szombaton boltba megy, erről ne feledkezzen meg!

Infostart / MTI

Kétnapos, országos élelmiszergyűjtést szervez a Magyar Vöröskereszt; a szervezet önkéntesei pénteken és szombaton 140 Penny Magyarország üzletben várják az adományokat 10 és 18 óra között.

Karácsonyhoz közeledve tartós élelmiszereket és tisztítószereket gyűjtenek azoknak, akiknek a mindennapokban nehézséget jelent az alapvető szükségletek biztosítása. A szervezők arra biztatják a vásárlókat, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak a kezdeményezéshez: egy-egy felajánlás is érdemi segítséget jelenthet – olvasható az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményükben.

A felajánlásokat az üzletek pénztárai mellett kialakított gyűjtőpontokon lehet átadni. A gyűjtés során olyan élelmiszereket és tisztítószereket fogadnak, amelyek legalább egy hónapig megőrzik minőségüket. A tartós élelmiszerek mellett a Magyar Vöröskereszt bevásárlólistáján olyan termékek is szerepelnek, amelyek változatosabbá tehetik az adományokból összeállított élelmiszercsomagokat, és hozzájárulhatnak a kiegyensúlyozottabb táplálkozáshoz. Ilyen például a citromlé, a méz, a savanyúkáposzta, továbbá a konzervek, a készételek vagy a bébiételek.

A részt vevő üzletek listáját a Penny Magyarország honlapján, a Magyar Vöröskereszt által összeállított bevásárlólistát a humanitárius szervezet honlapján lehet megtalálni. Azok, akik kifejezetten pénzbeli felajánlással támogatnák a Magyar Vöröskereszt munkáját, a szervezet weboldalán tehetik meg.

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