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Egy parkfenntartó kis platós autó, szerszámokkal és zöldhulladékkal a platóján.
Nyitókép: Unsplash

Meddig szállítják el idén a zöldhulladékot Budapesten?

Infostart

Még javában színesednek és hullanak a levelek, így aztán jogos a kérdés, hogy meddig számíthatunk a kerti hulladékok járatszerű elszállítására.

A Mohu tájékoztatása szerint 2026-ban december 11-ig tart a zöldhulladék járatszerű begyűjtése Budapesten – írja a profitline.hu.

A vállalat a zöldhulladék gyűjtése során is kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre. A lehullott faleveleket, ágakat, lenyírt füvet és gyomokat nem elégetik, és nem is hulladéklerakóba szállítják, hanem komposztálják, így azok újra a természetes körforgás részévé válnak.

A Mohu arra kéri a lakosságot, hogy a zöldhulladékot lakókörzetre érvényes elszállítási napon, legkésőbb reggel 4 óráig helyezzék ki járművekkel megközelíthető, jól látható helyre, az ingatlanok elé. A társaság kéri továbbá, hogy a zöldhulladékot a területi szolgáltató által biztosított „kerti zöldhulladékgyűjtő zsák” feliratú zsákban, szabályosan bezsákolva tegyük ki.

A cég munkatársai a beszákolt hulladékokon kívül elszállítják még a legfeljebb 10 centiméter átmérőjű ágakat és gallyakat is, ha azokat körülbelül 1 méteres darabokra aprítjuk és megfelelő vastagságú zsineggel összekötjük, majd a zsákok mellé helyezzük. Ennél vastagabb ágak elszállítására nincs lehetőség – szögezte le a Mohu.

A begyűjtött zöldhulladékból komposztálási technológiával minősített, engedéllyel rendelkező talajjavító anyag készül, ezért kiemelten fontos a hulladék tisztasága. A Mohu azt kéri, hogy a zsákokba kizárólag zöldhulladék kerüljön. A társaság figyelmeztet: ha a munkatársaik a zöldhulladékos zsákokban háztartási hulladékot, építési törmeléket, földet vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, a zsákot nem tudják elszállítani.

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Kezdőlap    Belföld    Meddig szállítják el idén a zöldhulladékot Budapesten?

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