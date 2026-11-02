Ingatlan.com: rohamot hoztak az Otthon Start program utolsó napjai

A közlemény szerint a szeptemberi munkanapok átlagához viszonyítva 22 százalékkal volt élénkebb a piaci kereslet, és ugyanekkora volt a növekmény október első két hetéhez viszonyítva is. A bejelentések nélkül várható szinthez képest Budapesten az Otthon Start programnak megfelelő lakások iránt 55 százalékkal, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 46 százalékkal nőtt az érdeklődés. A községekben ugyanez 10 százalék volt.

A csúcspontot október 28. jelentette, amikor az országos hívásszám 41 százalékkal haladta meg az Otthon Start program megszűnésének bejelentése nélkül várható szintet.

Október 31-én azonban már egy átlagos szombatinál is valamivel kevesebben telefonáltak. A teljes hónapot nézve a lakások iránti napi átlagos kereslet 10,4 százalékkal nőtt szeptemberhez képest, a házaké viszont 3,8 százalékkal csökkent. Budapesten 8,7, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 5,9 százalékos havi élénkülés látszott. Éves összevetésben egyedül Veszprém vármegyében nőtt az érdeklődés, 4,2 százalékkal.

Az ingatlan.com tájékoztatása szerint októberben 31,1 ezer eladó lakás- és ház új hirdetése jelent meg a kínálatban, ami 13,5 százalékos csökkenést jelent éves szinten. Az elérhető teljes kínálat ugyanakkor bővült: október végén a vevők 150,4 ezer eladó lakóingatlan-hirdetés közül válogathattak, ami havi összevetésben 1,4, éves szinten 10,5 százalékos növekedésnek felel meg. Utoljára 2023 novemberében volt ilyen bőséges a kínálat.

November 1-jétől már az Otthon Start programot felváltó Wekerle Plusz feltételeinek megfelelő hirdetésekre lehet keresni. A következő időszakban a kínálat további növekedése várható, és folytatódhat a kereslet konszolidációja, így a lakáspiac nyugodt tempóban fordulhat rá 2027-re - összegez a közlemény.