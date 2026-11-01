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Nyitókép: Unsplash.com

Vonatbaleset Budapest határában, tűzoltók segítik az utasokat

Infostart / MTI

Elgázolt egy embert egy személyvonat Budaörsön, a Raktár utca melletti szakaszon.

A szerelvényen mintegy 400-an utaztak, egy részük már továbbhaladt egy mentesítő járattal – közölte a katasztrófavédelem vasárnap este.

Azt írták, a vasúti kocsikban maradt többi utasnak a törökbálinti hivatásos tűzoltók nyújtanak segítséget az átszállásban a következő mentesítő járatra.

A Mávinform közölte: baleset történt Budaörs állomáson, emiatt a megszokottól eltérő vágányra érkezhetnek az S10-es és az S12-es vonatok.

A forgalmat csak az állomás területén belül korlátozták, ezért a győri fővonal járatainál nem kell jelentős késésekre számítani.

A Győrből 16:25-kor a Déli pályaudvarra elindult Rába InterRégió (IR 1945) Budaörsön ütött el egy embert.

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