Orbán Viktor a baloldali önkény elleni lázadásról üzent Lengyelország kapcsán

„A szabadság nem tűri az önkényt. Vigyázó szemetek Varsóra vessétek!” – fogalmazott a politikus.

Orbán Viktor annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a lengyel alkotmánybíróság elnökét, Bogdan Swieczkowskit és helyettesét, Bartlomiej Sochanskit pénteken felfüggesztették tisztségéből, a testület irányítását pedig ideiglenesen Anna Korwin-Piotrowska vette át, akit a lengyel parlament márciusban alkotmánybírónak választott, Karol Nawrocki államfő azonban nem iktatott be. A korábbi vezetés vitatja a felfüggesztés jogszerűségét, és Korwin-Piotrowskát sem ismeri el alkotmánybírónak.

Nawrocki szombaton az alkotmányos rend megsértésének és az alkotmánybíróság erőszakos átvételének nevezte a történteket. Az államfő megszakította szenegáli útját, visszatért Varsóba, és rendkívüli egyeztetésre hívta a parlamenti pártok képviselőit. Felszólította a kormányt, hogy vonja ki az alkotmánybíróság területére vezényelt rendőröket.

Donald Tusk lengyel kormányfő a szombat este sugárzott rendkívüli beszédében kizárta a kialakult alkotmánybírósági válság kompromisszumos megoldását, és a jogállam aláásásával vádolta meg Karol Nawrocki államfőt és az ellenzéket.