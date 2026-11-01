Itt vannak a számok, mire számíthatnak a nyugdíjasok jövőre

Nyugdíjemelés 3%:
A nyugdíjak minden januárban az előző évi infláció mértékével emelkednek. Az idén 3 százalék, így az emelés is ennyi lesz.
Kisnyugdíjak emelése:
- Egységesen 120 ezer forintra emelik azokét, akiké nem éri el a 108 ezer forintot.
- 125 és 130 ezer forint között további 10 ezer forinttal,
- 130 és 135 ezer forint között 8 ezer forinttal,
- 135 és 140 ezer forint között 6 ezer forinttal,
- 140 és 146 ezer forinti közötti nyugdíjakat pedig egységesen 146 ezer forintra emelik.
13. havi és a 14- havi első hete
Ezeket is megkapják a jogosultak.
Jön a SZÉP-kártya
Azt azonban továbbra sem tudni, pontosan mikor.