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A 13. havi nyugdíjat kézbesíti egy postás egy fővárosi társasházban 2025. február 12-én. A Magyar Posta a február havi nyugdíjjal együtt a 13. havi nyugellátást ütemezetten február 11-től kézbesíti egészen a hónap végéig.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Itt vannak a számok, mire számíthatnak a nyugdíjasok jövőre

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Inflációkövető nyugdíjemelés, a kisnyugdíjak emelése, 13 havi és 14. havi első hete, SZÉP-kártya jön.

Nyugdíjemelés 3%:

A nyugdíjak minden januárban az előző évi infláció mértékével emelkednek. Az idén 3 százalék, így az emelés is ennyi lesz.

Kisnyugdíjak emelése:

  • Egységesen 120 ezer forintra emelik azokét, akiké nem éri el a 108 ezer forintot.
  • 125 és 130 ezer forint között további 10 ezer forinttal,
  • 130 és 135 ezer forint között 8 ezer forinttal,
  • 135 és 140 ezer forint között 6 ezer forinttal,
  • 140 és 146 ezer forinti közötti nyugdíjakat pedig egységesen 146 ezer forintra emelik.

13. havi és a 14- havi első hete

Ezeket is megkapják a jogosultak.

Jön a SZÉP-kártya

Azt azonban továbbra sem tudni, pontosan mikor.

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