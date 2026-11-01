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Nyitókép: Unsplash.com

A kulturális szférából sokan tiltakoznak a költségvetési tervezet miatt

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A színházi dolgozók és a kulturális szféra sok más szereplője is úgy véli: a kultúra a 2027-es költségvetés vesztese.

A Színházi Dolgozók Szakszervezete (SZIDOSZ) a Facebookon reagált a jövő évi költségvetésre. Bejegyzésükben ironikusan gratuláltak az „Igazságosság és a fejlődés költségvetése” nyerteseinek, majd hozzátették: első ránézésre úgy tűnik, az előadó-művészeti szektor és az abban dolgozók nem tartoznak közéjük. A szakszervezet szerint a színházak esetében nem látszik béremelési keret a központi költségvetésben. Mint fogalmaztak: „Ha mégis béremelkedést tapasztalsz, akkor tudd, ez azt jelenti, hogy minimálbérért dolgozol” – írja az Index összefoglalója

Závada Pál Kossuth- és József Attila-díjas író is csatlakozott azokhoz, akik a 2027-es költségvetési tervezet sürgős felülvizsgálatát követelik. Facebook-bejegyzésében kifogásolta a szociális szférában dolgozók alacsony fizetését, az egyetemek – köztük az ELTE és a Zeneakadémia – finanszírozását, valamint a kulturális támogatások elosztását.

Szerinte különösen nehezen érthető, hogy a Magyar Művészeti Akadémia támogatása változatlanul magas marad, miközben a közgyűjtemények és a kulturális intézmények dolgozói nem kapják meg a megfelelő megbecsülést. Závada úgy fogalmazott, semmi nem indokolja, hogy a kormányzat ne változtasson az MMA finanszírozásán, miközben a tudomány és a kultúra más területei forráshiánnyal küzdenek.

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Kezdőlap    Belföld    A kulturális szférából sokan tiltakoznak a költségvetési tervezet miatt

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