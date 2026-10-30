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Nyitókép: Unsplash

GKI: a hazai védelmi ipar fejlesztése mérsékelné az importfüggőséget, és hozzájárulna a gazdasági növekedéshez

Infostart / MTI

A hazai védelmi ipar fejlesztése mérsékelheti az importfüggőséget, miközben hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez és a költségvetési bevételek bővüléséhez – állapítja meg a GKI Gazdaságkutató Zrt. csütörtökön közzétett elemzésében amelyben a védelmi kiadások növekedésének lehetséges gazdasági, ezen belül költségvetési hatásaival foglalkozik.

Az elemzés alapját a NATO célkitűzése adja, amely 2035-re GDP-arányosan 5 százalékos védelmi kiadást határoz meg a tagállamoknak.

A magyar kormány tervei szerint ebből az 5 százalékból 3,5 százalék jelenti a közvetlen védelmi kiadást, további 1,5 százalék pedig egy tágabb biztonsági és ellenállóképességi ráfordítást takar. Ez jelentheti például a kritikus infrastruktúrák védelmét, a kiberbiztonságot de egyéb beruházásokat is – ismerteti az elemzés.

A GKI kifejti: Magyarország az elmúlt időszakban jelentősen növelte védelmi kiadásait, amelyek GDP-arányos szintje 2010 és 2025 között 1 százalékról 2 százalékra, az eredeti NATO célkitűzés szintjére nőtt, és várhatóan fölé is emelkedik. A teljes költségvetési kiadáson belüli aránya ugyanezen időszakban 2,1 százalékról 4,3 százalékra növekedett, a 2035-ös célhez szükséges évi mintegy 1300 milliárd forint előteremtése pedig négy egymással kombinálható csatornán keresztül történhet az elemzők szerint.

A többletforrás biztosításának első lehetősége a költségvetési kiadások átcsoportosítása, illetve átcímkézése. Magyarországon az átszervezés lehetőségét szűkíti az idősödő népességből fakadó növekvő nyugdíj- és egészségügyi kiadási igény, valamint az energiabiztonsághoz, a zöld átmenethez, a közlekedési infrastruktúrához és az oktatáshoz kapcsolódó beruházási szükséglet – jegyezték meg a kutatók.

Az átcsoportosításoknak emellett nemcsak gazdasági, hanem jelentős szakpolitikai és politikai költsége is lehet, hiszen - mint írták - lehetőség van például az egészségügyi, oktatási, közlekedési beruházások egy részének átsorolására. Ezek mellett a költségvetési kiadások hatékonyabbá tétele, valamint a közbeszerzési folyamatok transzparensebbé alakítása további megtakarításokat eredményezhet a gazdaságkutató szerint.

A plusz kiadások második finanszírozási lehetőségeként a GKI az államadósság növelését, azaz a védelmi kiadások hitelből finanszírozását helyezte kilátásba. Az elemzők megjegyzik: az adósság további növelését a kedvezőtlen költségvetési helyzet korlátozza, miközben az euró bevezetésére vonatkozó célok teljesítése önmagában is jelentős fiskális konszolidációt (az államháztartás pénzügyi helyzetének javítását) és szigorú adósságpályát tesz szükségessé.

A kutatók szerint a harmadik mód az állami bevételek növelése, amely elsősorban az adóterhelés emelésén keresztül megy végbe, de ez nem jelent költségmentes megoldást. A magasabb adóterhek mérsékelhetik a háztartások rendelkezésre álló jövedelmét és fogyasztását, illetve a vállalatok beruházási és fejlesztési forrásait, ezáltal pedig a gazdasági növekedést és magát az adóalapot is.

A finanszírozás negyedik csatornája a GKI elemzése alapján a gazdasági növekedés. A magasabb védelmi kiadások - amennyiben azok nagy része a magyar gazdaságban jelenik meg - növelik a GDP-t, amelynek egy része a magasabb adó- és járulékbevételeken keresztül visszafolyik a költségvetésbe.

A tanulmány ennek kapcsán megjegyzi: fontos, hogy mekkora a védelmi kiadások importtartalma. Ha annak minél nagyobb része kerül külföldre külföldi termékek és szolgáltatások vásárlása miatt, annál kisebb rész stimulálja közvetlenül a magyar gazdaságot, így annál kisebb a GDP- és az adóbevétel-növelő hatás is.

Ezek alapján Magyarország számára a fenntartható, hosszú távú megoldást a GKI szerint a magyar gyártókapacitások kiépítése jelenti, amely az elemzés alapján kettős előnyt nyújt: a belföldi megrendelések adóbevételek formájában részben visszakerülnek a költségvetésbe, és stimulálják a gazdaságot, miközben csökken a geopolitikai kiszolgáltatottság, és erősebbé válik a stratégiai ellátásbiztonság. Amennyiben exportálhatók a védelmi ipari termékek, úgy a külső piacok további ösztönzést jelentenek, de mindehhez tudatos, a gazdaságpolitikával összehangolt védelmi ipari fejlesztések kellenek – mutatott rá a GKI.

Az elemzők úgy látják, a külföldi tulajdonú, de Magyarországon működő gyártókapacitások ugyan mérséklik az importfüggőségből fakadó kockázatokat, a külföldi tulajdon, a profitrepatriálás és a technológiai kitettség miatt továbbra sem jelentenek teljes körű gazdasági és stratégiai önállóságot. A GKI szerint a kapacitások fejlesztésénél „jogos elvárás" az is, hogy az erre a célra fordított költségvetési forrásokat hatékonyan költsék el, és a kiépülő hadipari bázis nemzetközi szinten is versenyképes legyen.

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Kezdőlap    Belföld    GKI: a hazai védelmi ipar fejlesztése mérsékelné az importfüggőséget, és hozzájárulna a gazdasági növekedéshez

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