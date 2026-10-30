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Nyitókép: Getty Images/vladispas

Felgyorsítják az időt egy budapesti laborban

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Akár évtizedek alatt jelentkező meghibásodásokat is képesek néhány óra alatt előidézni az egyik legnagyobb német technológiai vállalat budapesti tesztlaboratóriumaiban.

A Bosch a szélsőséges hőmérséklettől a folyamatos rázkódásig számos körülményt szimulál, miközben magyarországi kutatás-fejlesztési infrastruktúráját már külső cégek számára is elérhetővé tette – számol be róla a Világgazdaság.

A Bosch budapesti tesztközpontjában közel 400 környezeti tesztkamrával, korszerű rázógépekkel, valamint CT-, röntgen- és lézeres vizsgálatokkal ellenőrzik a különböző termékek és alkatrészek tartósságát. A 20 ezer négyzetméteres műszeres kutató- és tesztlaboratórium az autóipartól az elektronikán és az orvostechnikán át egészen az űriparig számos terület fejlesztéseit támogatja.

A budapesti laboratóriumok egyik legfontosabb feladata a szélsőséges környezeti hatások szimulálása. A tesztkamrákban a fagy, a tűző napsütés, a magas páratartalom, a sós köd, a por és a víz hatásait egyaránt vizsgálják.

Néhány óra alatt akár 15 évet is öregedhet egy alkatrész. Ugyanis olyan terhelést idézhetnek elő, amilyennek az eszközök a valóságban csak hosszú évek alatt lennének kitéve, például rossz minőségű utakon történő rendszeres használat során.

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