A kommüniké szerint a „nemzeti kormány” megerősítette a középosztályt, felszámolta a munkanélküliséget, egymillió új munkahelyet hozott létre, döntései a magyar családokat és a nemzet fejlődését szolgálták.

Hozzátették, hogy 2011 kiemelkedő év volt Magyarország új fejlődési pályára állításában: kormánydöntés született például a Magyar Művészeti Akadémia és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásáról, a Városliget, a Várbazár és a budai Várnegyed rekonstrukciójáról, de jelentős munkahelyteremtő támogatásról döntöttek a győri Audi gyár számára is.

„Milyen kár, hogy ha már a Tisza-kormány új divatot teremtve nyilvánosságra hozza elődje kormányülés-jegyzőkönyveit, ugyanezt önmagára nézve nem tartja fontosnak; saját döntései hátterét nem hajlandó megismertetni a közvéleménnyel. Vajon mit titkolnak?” – tette fel a kérdést a volt kormányfő titkársága.