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Nyitókép: Pixabay

Fantasztikus fejlődés – Orbán Viktor titkársága reagált a kormányülések összefoglalóinak nyilvánosságra hozatalára

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ELŐZMÉNYEK

Orbán Viktor volt miniszterelnök titkársága a 2011-es kormányülések összefoglalóinak közzétételét kommentáló közleményében úgy fogalmazott: a „nemzeti kormány” minden döntése szabályszerű és célszerű volt. Vállalják döntéseiket és büszkék rájuk, mert azok megalapozták Magyarország „fantasztikus fejlődését”.

A kommüniké szerint a „nemzeti kormány” megerősítette a középosztályt, felszámolta a munkanélküliséget, egymillió új munkahelyet hozott létre, döntései a magyar családokat és a nemzet fejlődését szolgálták.

Hozzátették, hogy 2011 kiemelkedő év volt Magyarország új fejlődési pályára állításában: kormánydöntés született például a Magyar Művészeti Akadémia és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásáról, a Városliget, a Várbazár és a budai Várnegyed rekonstrukciójáról, de jelentős munkahelyteremtő támogatásról döntöttek a győri Audi gyár számára is.

„Milyen kár, hogy ha már a Tisza-kormány új divatot teremtve nyilvánosságra hozza elődje kormányülés-jegyzőkönyveit, ugyanezt önmagára nézve nem tartja fontosnak; saját döntései hátterét nem hajlandó megismertetni a közvéleménnyel. Vajon mit titkolnak?” – tette fel a kérdést a volt kormányfő titkársága.

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