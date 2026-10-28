Patkányhelyzet és csótányhelyzet is van Zuglóban, Rózsa András polgármester intézkedést kért

Azt nem mondanám, hogy patkányinvázió van, de 2017 óta valóban nem volt ilyen rossz a helyzet a, rágcsálók, és sajnos azt kell mondjam, hogy a rovarok terén is Zuglóban – mondta az InfoRádióban Rózsa András kerületi polgármester, aki hozzátette: „emiatt írtam a csatornázási művek vezérigazgatójának és a főpolgármester úrnak is, mert ugyan a főváros felszíni gyérítését példásan elvégzik, de tartunk tőle, hogy a csatornázási műveknél nem biztos, hogy ennyire jó a helyzet. És ez egy olyan műfaj, a rágcsálóirtás, hogy nagyon jó, ha a felszínen kiirtják, csak nem biztos, hogy onnan jönnek. A csatornákat is ellenőrizni kéne ilyen szempontból. Én nagyon remélem, hogy hamar javulást fogunk látni ezen a téren” – mondta Zugló polgármestere az InfoRádióban.

A patkányokkal szembeni védekezést tovább nehezíti, hogy

míg a közterületek és utcák mentesítése a Fővárosi Önkormányzat, illetve a megbízott cégek feladata,

addig a társasházak kerítésén belül a lakóknak és a közös képviselőnek kell gondoskodniuk a kártevők irtásáról.

Ha felemás, nem összehangolt az irtás, akkor a patkányok könnyedén átvándorolnak egyik területről a másikra. Rózsa András az InfoRádióban elmondta: a zuglói patkányhelyzetnek egyelőre nincs közegészségügyi kockázata, de a kerületvezető a levelében a hatékony patkánymentesítés mellett azt is kérte, vizsgálják ki, miért maradtak eredménytelenek a korábbi beavatkozások, és adjanak pontos tájékoztatást arról, mikor és milyen intézkedésekre számíthatnak az érintett lakók.

A cikk Pintér Dániel összefoglalója alapján készült.