A Koreai Betegedésmegelőzési és Járványvédelmi Ügynökség (KDCA) tájékoztatása szerint a laboratóriumi vizsgálatok egy olyan személy mintáiban mutatták ki a kolerát, aki a hónap elején hányás és hasmenés tüneteivel kereste fel egy délkeleti kikötőváros, Csangvon kórházának sürgősségi részlegét.

Az ügynökség közlése szerint az érintett személy felépült, és kedden elhagyta a kórházat. A beteg az elmúlt két hónapban nem járt külföldön.

Az egészségügyi illetékesek jelenleg a fertőzés forrását, valamint a beteggel kapcsolatba kerülő személyeket próbálják felkutatni.

Dél-Koreában a hatóságok legutóbb 2016-ban regisztráltak kolerás megbetegedést, akkor három esetet regisztráltak, amelyek feltételezések szerint szennyezett tengeri ételek fogyasztásával függtek össze.

2001-ben volt az országban jelentősebb kolerajárvány. Akkor 165-en betegedtek meg.

Az ügynökség szerint kolera elsősorban a szennyezett vízzel és élelmiszerekkel terjed, de a fertőzött személy székletével vagy hányadékával való érintkezés útján is továbbadható.

A hasmenés a leggyakoribb tünete, súlyos esetekben kiszáradás és sokkos állapot is kialakulhat. Kezelés hiányában vagy késedelmes kezelés esetén akár halálos kimenetelűvé is válhat.

KDCA arra is kéri a lakosságot, hogy kizárólag biztonságos tiszta vizet használjanak, valamint megfelelően átfőtt ételeket fogyasszanak, a gyümölcsöket és a zöldségeket pedig mossák meg és hámozzák meg.

Arra is felszólították az egészségügyi intézményeket, hogy a gyanús eseteket haladéktalanul vizsgálják ki, és jelentsék az illetékes szerveknek.