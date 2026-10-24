Mond néhány trükköt az óraátállítás hatásának csökkentésére az alvásszövetség elnöke

A óraátállítás élettani hatása, az úgynevezett cirkadián sokkhatás eleve egy instabil és sérülékeny állapotban éri a magyar lakosságot – mondta G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke az InfoRádióban, hozzátéve: ezt támasztja alá egy vizsgálat is, ugyanis a hazai adatok cáfolják azt a tévhitet, hogy a probléma kizárólag a kevebb vagy éppen több alvásidőből fakad, mint ami most lesz a hétvégén. A kritikus tényező a makroszerkezeti alvásminőség összeomlása – fogalmazott.

Az Európa Tanácsban a legfőbb vitás kérdés, hogy valamelyik ország a téli, valamelyik pedig a nyári időszámítást részesítené előnyben. A szakértő szerint elakadt ez a történet, ugyanis segíteni kellene a tagállamoknak, hogy ne alakuljanak ki úgynevezett „időzóna-mozaikok”, amelyek súlyos gazdasági közlekedési és logisztikai zavarokat okoznának a belső piacon.

A tudományos világ jelentősebb része a természetes időzóna visszaállítása mellett voksolna. Persze az emberek nem így akarják,

például Magyarországon, ahol igen nagy tábora van a nyári zóna megtartásának.

„Mi magunk is szeretjük a nyarat, a meleget, a fényt,de úgy vélem, ez az érvelés nem lehet olyan döntésnek az alapja, amely egy ilyen jelentős és az ember és a természet rendjébe beavatkozást jelentő kérdés, hogy ezt a hangulatunk döntse el” – fogamazott.

A kérdésre, hogy hogyan hat az őszi óravisszaállítás a szervezetünkre, és mi ilyenkor a teendő, a szakértő azt mondta: ilyenkor több a baleset, a figyelmetlenség.

„Az átállást a digitális eszközök simán elvégzik, automatikusan átállnak. De az emberek cirkadián rendszerének az átállása napokig, akár hetekig is eltarthat. Tavasszal súlyosabban és talán érzékenyebben érezzük ezt, hiszen akkor egy órával kevesebbet alszunk. De nem gondolnám, hogy most egy órával többet tudunk aludni. Ez is legalább olyan súlyosbító helyzet az életünben, mint a tavaszi. Az alvásszövetség javaslata, hogy valamelyest segítsük ezt az átállást, amit egyébként nem minden ember érez meg ugyanannyira. Az idősebbek, a gyerekek, a betegebbek számára ez érzékeny kérdés. Azt javasoljuk, hogy

az átállás utáni napokban az ébredést követő első órában keressük a fényt, menjünk a természetes fényre, még akkor is, ha nincs napfény.

Használjunk olyan magas luxértékű beltéri világítást, amely segíti a belső óránk szinkronizálását.

Ezekben a napokban érdemes kerülni vagy mérsékelni az esti alkoholfogyasztást, és

tompítsuk azokat a kék fényt kibocsátó eszközöket (mobil, laptop), amelyek körbevesznek.

A modern okoseszközök át is állnak egyfajta sárga fényre, mert a labilitás időszakában ezek fokozatosan rontják az alvás fragmentációját, tehát ahhoz, hogy éjszaka megszakítottan, zaklatottan, rosszul alszunk, ehhez jelentős mértékben hozzájárulhatnak ezek az eszközök – mondta el G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke az InfoRádióban.

Az interjút Janovitz Bálint készítette.