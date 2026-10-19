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A Volánbusz Zrt. új MAN Lions City GL A23 típusú csuklós autóbuszai a járművek esztergomi bemutatóján 2021. június 16-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Három évre ítélték a Volánbusz-ügy egyik kulcsfiguráját

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ELŐZMÉNYEK

A bíróság a letöltendő börtönbüntetések mellett kártérítést is megítélt a jogutód számára, illetve vagyonzárat rendelt el bizonyos gyanús kimentési kísérletek miatt.

Börtönbüntetésre ítélték a Volánbusz egykori vezérigazgatóját. Fekete Antalt és társait egy korábbi, állami tulajdonú regionális közlekedési vállalatnál elkövetett hűtlen kezelés miatt vonták felelősségre, egyben kötelezték őket, hogy a jogutód MÁV-nak fizessenek 744 millió forintos kártérítést – írja a 24.hu.

Fekete Antalra 3 év letöltendőt szabott ki a bíróság a Volánbusz Zrt.-be beolvadt közlekedési vállalatnál (a DAKK Zrt.-nél) történt visszaélések, elsősorban a buszbeszerzések miatt. A nem jogerős ítélet szerint a nevezett bűncselekmények még azelőtt kezdődtek, hogy a volt vezérigazgatót kinevezték volna a Volánbusz Zrt. élére, ahol 2015 és 2018 között vezérigazgató volt.

A bíróság vagyonzárat is elrendelt, az ítéletből ugyanis gyanús vagyonkimentési manőverek rajzolódtak ki, ám az intézkedés miatt a vádlottak terve végül meghiúsult.

Az ügyben a harmadik Orbán-kormány fejlesztési miniszterét, Seszták Miklóst is tízmilliárd forintot meghaladó kenőpénz átvételével gyanúsítják.

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