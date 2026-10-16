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Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Húsz éve nincs, soha nem is volt – elképesztő dolgokat találtak az MTVA leltárában

Infostart / MTI

Feljelentést tesz a közmédia átmeneti vezetése az MTVA vagyonnyilvántartásában és leltározásában feltárt súlyos hiányosságok miatt – tájékoztatta a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. pénteken az MTI-t.

Azt írták, a legutóbbi, 2025-ös leltározáskor 9738 eszközt nem találtak meg, ezeket hiányként kivezették a nyilvántartásból. Az eszközök eredeti bruttó értéke összesen 2,1 milliárd forint volt. Az átvilágításból az is kiderült, hogy a nyilvántartott eszközök több mint felét nem számolták meg ténylegesen, tételesen – tették hozzá.

A problémák rendszerszintűek és évekre nyúlnak vissza – mutattak rá, megjegyezve: a nyilvántartásban 2025-ben még ott szerepelt az 1999-ben leégett Budapest Sportcsarnok tetejére egykor felszerelt antennaállvány is.

A Duna Médiaszolgáltató emlékeztetett: a közmédia megbízott vezetése idén júliusban indított teljes körű szervezeti és szakmai átvilágítást.

Ennek során – egyebek mellett – megállapították, hogy

a korábbiakban 9738 fel nem lelt eszközt úgy vezettek ki a nyilvántartásból, hogy a hiány okát érdemben nem vizsgálták, és a kivezetett tárgyak közül később több előkerült.

Közölték: a 2025-ös leltárt lezáró jegyzőkönyvben az akkori gazdasági igazgató is azt írta, hogy a nem talált eszközök mennyisége „további és mélyebb ellenőrzéseket igényel”.

Mintegy 17 ezer tárgyat máshol találtak meg, mint ahol a nyilvántartás szerint lennie kellett volna, és több mint nyolcezer eszközt nem létező szervezeti egységhez vagy ideiglenes helyhez rendeltek - ismertették, hozzátéve: a mintavételes vizsgálat alapján az eszközök 36 százalékánál felmerült, hogy a nyilvántartás nem a valós állapotot tükrözi.

Több műszaki berendezés, köztük stúdiók tartószerkezetei, sínrendszerei és lámpái, be sem került a leltárba, más tárgyakat a túl általános megnevezés – például „szék” vagy „lámpa” – miatt nem lehetett egyértelműen azonosítani – írták.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a 2,1 milliárd forint az eszközök eredeti bruttó értéke, nem a megállapított kár. A legtöbb eszköz könyv szerinti értéke az értékcsökkenés miatt már nulla volt, használati vagy piaci értékük azonban lehetett – fűzték hozzá.

A Duna Médiaszolgáltató tájékoztatása szerint az MTVA 2025-ben a leányvállalatok nélkül mintegy 173 ezer eszközt tartott nyilván. Ennek mintegy 55 százaléka, körülbelül 95 ezer tétel a jelmez-, kellék- és bútortárakhoz tartozott, de ezeket nem leltározták ténylegesen, és leltárjegyek sem készültek róluk.

Közölték: a több tízezer tárgynál egyetlen hiányt vagy többletet sem mutattak ki. A szcenikai tárakat a 2019-es leltározási utasításból kifejezetten kihúzták a leltározandó területek közül. A tárakban jelmezek, parókák, bútorok, kellékfegyverek és ékszerek mellett 630 védett jelmezt is őriznek, például a TV Maci híres pizsamáit vagy az Abigél jelmezeit – olvasható a közleményben.

Jelezték, a jelmezeken és kellékeken nincs vonalkód, a raktárosok kézzel, füzetben vezették a kölcsönzéseket, és maguk próbálták számon tartani az összességében milliárdos értékű tárgyakat. Egyes irodavezetők nevén több tízezer eszköz szerepelt, volt, akinél 24 ezer, másnál 17 ezer tétel – ismertették, hozzátéve: az átvilágítók egy 401 oldalas, egyetlen névre kiállított leltárívet is találtak, oldalanként 40-50 tétellel.

Kitértek arra, hogy a Sportcsarnok leégésekor elpusztult tételek mellett a nyilvántartásban szerepelt a Thália Színház tetejéről régen leszerelt és megsemmisített „mikrotorony” is.

A leltárlisták egyes tételei mellé a munkatársak ilyeneket írtak: „húsz éve nincs”, „soha nem is volt”, „biztos a Bródiban maradt”, vagy „nem annyira beszédes a neve, hogy azonosítani lehessen”.

Jelezték továbbá, hogy a Magyar Rádió Bródy Sándor utcai székházának elhagyásakor 1803 eszközt hagytak az épületben, selejtezés nélkül. A beszámolók szerint azt feltételezték, „hogy majd más elvégzi a selejtezést”. Az auditorok a rádió volt épületéből eddig mindössze 13 csomag sárga Post-it-ot találtak – jegyezte meg a Duna Médiaszolgáltató.

Beszámoltak arról is, hogy az átvilágítás szerint a leltározás gyakorlata sem a számviteli követelményeknek, sem az MTVA saját szabályzatainak nem felelt meg, és a korábbi belső ellenőrzési megállapításokat lényegében nem követték a hiányosságokat rendező intézkedések. Az Állami Számvevőszék is vizsgálta az MTVA gazdálkodását, de a legutóbbi, 2023-ban közzétett jelentésében nincs a leltárra vonatkozó megállapítás – tudatták.

A Duna Médiaszolgáltató közölte: az átmeneti vezetés az audit fenti eredményei alapján feljelentést tesz, továbbá elrendelte a teljes, tételes leltározást is, amelyet külső cégre bíznának, kiválasztására a versenyeztetés előkészítése zajlik. Ezzel párhuzamosan korszerű leltározási és eszközmozgás-követési rendszert dolgoznak ki, hogy a közmédiára bízott vagyon helye, állapota és útja ellenőrizhető legyen – áll a közleményben.

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Kezdőlap    Belföld    Húsz éve nincs, soha nem is volt – elképesztő dolgokat találtak az MTVA leltárában

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