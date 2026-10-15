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Az osztrák állami vasúttársaság, az ÖBB egyik vonata.
Nyitókép: Unsplash

Új közvetlen vonat köti össze Kelet-Magyarországot Béccsel és Münchennel

Infostart / MTI

A közlekedési miniszter szerint fontos előrelépés, hogy Kelet-Magyarországról is egyre több város kapcsolódhat be közvetlenül a nyugat-európai vasúti hálózatba.

Közvetlen Railjettel lehet eljutni Bécsbe és Münchenbe Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból decembertől a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelésére – közölte a tárcavezető a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid a bejegyzésében fontos előrelépésként értékelte, hogy Magyarország keleti feléből is egyre több város kapcsolódhat be közvetlenül a nyugat-európai vasúti hálózatba.

A december 13-ai menetrendváltással megjelenő Miskolc-München Railjet a jelenleg közzétett menetrend szerint Miskolcról 7:03-kor, Budapest-Keletiből 9:30-kor indul, Bécs főpályaudvarára 12:20-kor, Münchenbe 16.34-kor érkezik – jelezte a miniszter.

A vonat Füzesabonyban és Hatvanban is megáll, a nyugati országrészben pedig Tatabányáról, Győrből és Mosonmagyaróvárról is igénybe vehető.

Miskolc és Budapest között egy új, minőségi vonattal bővül a kínálat és a keleti, illetve nyugati országrész közötti utazásokhoz is új közvetlen lehetőség nyílik az ÖBB és a MÁV-csoport együttműködésének köszönhetően – tette hozzá.

Visszafelé Münchenből 13:28-kor, Bécsből 17:40-kor indul, és a Keleti pályaudvarra 20:35-kor érkezik meg a járat, majd 20:45-kor továbbindul Miskolcra, ahová 22:51-kor fut be.

A tárcavezető közlése szerint az osztrák vasút „magasabb minőségű Railjet vonatait” a magyar szakaszon a MÁV üzemelteti magyar közszolgáltatási forrásokból.

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