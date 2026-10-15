Távozik a volt katonai titkosszolgálati vezető

A Magyar Közlöny szerda este megjelent számában közzétett határozat szerint a köztársasági elnök Ruszin-Szendi Romulusz előterjesztésére 2027. június 14-i hatállyal felmentéssel megszünteti Börcsök András dandártábornok szolgálati viszonyát – szúrta ki az mfor.hu.

A döntés indokaként a honvédek jogállásáról szóló kormányrendelet azon rendelkezését jelölték meg, amely szerint a szolgálati beosztás átszervezés miatt megszűnik, és emiatt nincs lehetőség a további szolgálatra.

Börcsök András korábban a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat igazgatója volt, dandártábornokká 2025-ben léptették elő.