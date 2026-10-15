Óriási a dugó az autópályán Budapestnél aszfaltozás miatt

Az M0-s autóút déli szektorában, a 17-es és a 14-es km között, a Nagy Duna-hídon, és Lakihegy térségében aszfaltoznak az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A munkavégzésnél a forgalom két sávon halad. Az erős forgalom miatt, a munkaterületnél, és mögötte 8 km-t meghaladó torlódás alakult ki – közölte az Útinform.

Az M3-as autópálya bevezető szakaszán, Mogyoród térségétől, az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.

Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon:

az M3-as autópálya bevezető szakaszán,

az M4-es autóúton Üllőtől,

a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól,

a 11-es főúton, Szentendre közelében,

a 31-es főúton, Mende térségétől,

az 51-es főúton, Dunaharaszti körzetében.

Az M5-ös autópályán, Ócsa és az M0-s autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as km között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart, és az M0-s autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban.

Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a érdi csomópont és az M0-s autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és leálló sávot a 15-ös és a 17-es km között burkolatfelújítás miatt. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, illetve Budapest felé a középső és a külső sáv járható.

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