ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.87
usd:
324.54
bux:
0
2026. október 15. csütörtök Teréz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
traffic jams in the city, road, rush hour
Nyitókép: Kichigin/Getty Images

Óriási a dugó az autópályán Budapestnél aszfaltozás miatt

Infostart

8 km-es sor alakult ki az M0-son

Az M0-s autóút déli szektorában, a 17-es és a 14-es km között, a Nagy Duna-hídon, és Lakihegy térségében aszfaltoznak az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A munkavégzésnél a forgalom két sávon halad. Az erős forgalom miatt, a munkaterületnél, és mögötte 8 km-t meghaladó torlódás alakult ki – közölte az Útinform.

Az M3-as autópálya bevezető szakaszán, Mogyoród térségétől, az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.

Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon:

  • az M3-as autópálya bevezető szakaszán,
  • az M4-es autóúton Üllőtől,
  • a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól,
  • a 11-es főúton, Szentendre közelében,
  • a 31-es főúton, Mende térségétől,
  • az 51-es főúton, Dunaharaszti körzetében.

Az M5-ös autópályán, Ócsa és az M0-s autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as km között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart, és az M0-s autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban.

Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a érdi csomópont és az M0-s autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és leálló sávot a 15-ös és a 17-es km között burkolatfelújítás miatt. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, illetve Budapest felé a középső és a külső sáv járható.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Óriási a dugó az autópályán Budapestnél aszfaltozás miatt

dugó

m0-s autóút

útinform

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Cser-Palkovics András: a kormányzat mintha nem bízna eléggé az önkormányzatokban

Cser-Palkovics András: a kormányzat mintha nem bízna eléggé az önkormányzatokban

Az önkormányzatok a decentralizációra vonatkozó igényét, a régiós és testvértelepülési szintű összefogás szükségességét, az uniós pályázati pénzek megszerzésének fontosságát, a szolidaritási elv megfelelő alkalmazását is kiemelte Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
Magyar Péter videón üzent, máris találkozott Robert Ficóval is Brüsszelben

Magyar Péter videón üzent, máris találkozott Robert Ficóval is Brüsszelben

A Visegrádi Négyek kormányfői külön találkozót tartottak Brüsszelben az EU-csúcs előtt szerdán késő este. Csütörtökön a „Kohézió barátai” csoport, majd az Európai Néppárt vezetői következnek.
 

Magyar Péter előtt mozgalmas napok állnak, Zelenszkijjel is tárgyal

Magyar Péter: a kormány azon fog dolgozni, hogy uniós forrásokat szerezzen a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez

VIDEÓ
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.15. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elmondta Zelenszkij, mi lesz Ukrajnával, ha tényleg leváltják - Trump ennek nagyon nem fog örülni

Elmondta Zelenszkij, mi lesz Ukrajnával, ha tényleg leváltják - Trump ennek nagyon nem fog örülni

Ha le is váltják Zelenszkij elnököt, a politikus biztos benne, hogy bárki is követi Ukrajna élén, folytatni fogja az oroszok ellen vívott védekező háborút.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Olyan front érkezik Magyarországra, amire rég volt példa: erre senki sem számított

Olyan front érkezik Magyarországra, amire rég volt példa: erre senki sem számított

Változékony időjárással indul a csütörtök, de a nap folyamán sokfelé felszakadozhat a felhőzet, és egyre több helyen süthet ki a nap Magyarországon.

BBC
Business Sport Travel Science
Musk says US government may be behind slowdown of Ukraine drone speeds

Musk says US government may be behind slowdown of Ukraine drone speeds

Ukraine says Starlink access has improved but it is still facing speed limits which are disrupting its battlefield "missions".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 15. 07:10
Komoly bosszúságot hozott az ősz a kerékpárosoknak, a kutyák sincsenek biztonságban
2026. október 15. 05:45
Üvegfalú vasútállomás épül a Balaton partján
×
×