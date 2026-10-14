Megvan a Magyar Nemzeti Levéltár új vezetője

A főigazgatói munkakörre augusztus 19-én írta ki a nyilvános pályázatot a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium. A felhívásra hárman nyújtottak be pályázatot: Czetz Balázs, Bőszné Kohut Sára és Majtényi György.

A bíráló bizottság egyhangúlag Czetz Balázs kinevezését javasolta Tarr Zoltán miniszternek – közölte Sári Zsolt, hozzátéve: Czetz Balázs az intézmény régi munkatársa, korábban gyűjteményi főigazgató-helyettesként dolgozott, az elmúlt hónapokban pedig megbízott főigazgatóként vezette a levéltárat.

„Az új vezető kiválasztása nyílt, átlátható pályázati eljárás útján zajlott. A pályázók programját közzétették az intézmény honlapján, a jelöltek online meghallgatáson válaszoltak a munkavállalók kérdéseire. A munkatársak titkos szavazáson értékelték a pályázatokat” – fogalmazott az államtitkár, hozzátéve: „a közgyűjteményeink működésének alapfeltétele az átláthatóság és a demokratikus elszámoltathatóság, ezért kiemelten fontos, hogy a vezetőik kiválasztása is nyilvánosan, követhető módon történjen”.