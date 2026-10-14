ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.71
usd:
324.95
bux:
144739.89
2026. október 14. szerda Helén
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hamarosan újjáépítik a budai Várban a Bécsi kapu téren a Pecz Samu által tervezett,- 1918-ra elkészült -Magyar Nemzeti Levéltár tornyát, amelyet 1945-ben, a háborús sérülések helyreállítása helyett felrobbantottak. Emellett az épület egy új szárnyat is kap, amely száz évvel ezelőtt pénzhiány miatt nem épült meg.
Nyitókép: MTI/Bizományosi/Balaton József

Megvan a Magyar Nemzeti Levéltár új vezetője

Infostart

Czetz Balázst, az eddigi megbízott főigazgatót nevezte ki a Magyar Nemzeti Levéltár új főigazgatójának Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter – jelentette be Sári Zsolt, az örökségvédelemért és közgyűjteményekért felelős államtitkár szerdán a közösségi oldalán.

A főigazgatói munkakörre augusztus 19-én írta ki a nyilvános pályázatot a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium. A felhívásra hárman nyújtottak be pályázatot: Czetz Balázs, Bőszné Kohut Sára és Majtényi György.

A bíráló bizottság egyhangúlag Czetz Balázs kinevezését javasolta Tarr Zoltán miniszternek – közölte Sári Zsolt, hozzátéve: Czetz Balázs az intézmény régi munkatársa, korábban gyűjteményi főigazgató-helyettesként dolgozott, az elmúlt hónapokban pedig megbízott főigazgatóként vezette a levéltárat.

„Az új vezető kiválasztása nyílt, átlátható pályázati eljárás útján zajlott. A pályázók programját közzétették az intézmény honlapján, a jelöltek online meghallgatáson válaszoltak a munkavállalók kérdéseire. A munkatársak titkos szavazáson értékelték a pályázatokat” – fogalmazott az államtitkár, hozzátéve: „a közgyűjteményeink működésének alapfeltétele az átláthatóság és a demokratikus elszámoltathatóság, ezért kiemelten fontos, hogy a vezetőik kiválasztása is nyilvánosan, követhető módon történjen”.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Megvan a Magyar Nemzeti Levéltár új vezetője

magyar nemzeti levéltár

társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium

sári zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Németh Ferenc az uniós bővítési tervről: a 15 év „próbaidő” erős üzenet a tagországoknak is

Németh Ferenc az uniós bővítési tervről: a 15 év „próbaidő” erős üzenet a tagországoknak is

Az Európai Bizottság külön eljárást javasol az új uniós csatlakozók esetében. Lényegében egy 15 éves próbaidőszakot vezetnének be, és akár a szavazati jogától is megfoszthatnák az új tagállamot, ha az uniós értékekkel szemben lépne fel. Az eljárást nem titkolt módon a nyugat-balkáni országok tervezett csatlakozása miatt vezetnék be. Az új módszerről Németh Ferencet, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdezte az InfoRádió.
 

Szakértő: a mostani költségvetési javaslat teljesen más irányba mozdítja az Európai Uniót

VIDEÓ
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.14. szerda, 18:00
Cser-Palkovics András
a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Székesfehérvár polgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rég látott erőben a forint

Rég látott erőben a forint

Háromhetes csúcsra erősödött kedd este a forint az euróval szemben, miután némileg csökkent a globális kötvényekre nehezedő nyomás. A mai nap legfontosabb eseménye az amerikai szeptemberi inflációs adat megjelenése lesz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly csapás érte az ukrán hadsereget: kulcsfontosságú rendszert korlátoztak, akció közben bénultak meg a drónok

Komoly csapás érte az ukrán hadsereget: kulcsfontosságú rendszert korlátoztak, akció közben bénultak meg a drónok

Az ukrán hadsereg szerda reggeli beszámolója szerint a SpaceX korlátozta a Starlink műholdas kommunikációs rendszer katonai használatát.

BBC
Business Sport Travel Science
Russian strikes leave 600,000 without power in Ukraine, as Starlink restrictions affect front line

Russian strikes leave 600,000 without power in Ukraine, as Starlink restrictions affect front line

Critical energy infrastructure is hit, as Ukraine says speed restrictions of Elon Musk's Starlink are disrupting battlefield missions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 14. 10:59
Tatáról kap „utánpótlást” a Duna
2026. október 14. 10:25
Lemondott az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője
×
×