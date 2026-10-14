Lövések és katonai járművek zaja rázza fel Heves megyét

A katonák október 14-től a közeli Egerszalóki-víztározónál is feladatokat hajtanak végre: a járőrbajnokság részeként vizes és csónakos kihívásokban mérik össze tudásukat – írta a Heol.hu.

A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint a lőtér katonai használata nem jelent veszélyt a lakosságra, ugyanakkor időnként zajjal és katonai járművek mozgásával járhat. A versenyzők többek között menetgyakorlaton, lövészeten, épületharcászati és túlélési feladatokban, valamint állóképességi próbákon vesznek részt.

A térségben az utóbbi időszakban több katonai eseményt is tartottak. A honvédség nemrég a közelben rendezte meg az Air Wolf Hunting 2026 elnevezésű nagyszabású légi kutató-mentő gyakorlatot, amelyben helikopteres egységek is részt vettek.