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Nyitókép: Peter Macdiarmid/Getty Images

Lövések és katonai járművek zaja rázza fel Heves megyét

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Október 13. és 15. között Heves vármegyében rendezik meg a Magyar Honvédség 2026. évi Járőrbajnokságát. A verseny egyik kiemelt helyszíne az Egerbakta határában fekvő Töviskés-völgyi katonai gyakorló- és lőtér, amelyet nemrégiben teljesen újra használatba vettek.

A katonák október 14-től a közeli Egerszalóki-víztározónál is feladatokat hajtanak végre: a járőrbajnokság részeként vizes és csónakos kihívásokban mérik össze tudásukat – írta a Heol.hu.

A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint a lőtér katonai használata nem jelent veszélyt a lakosságra, ugyanakkor időnként zajjal és katonai járművek mozgásával járhat. A versenyzők többek között menetgyakorlaton, lövészeten, épületharcászati és túlélési feladatokban, valamint állóképességi próbákon vesznek részt.

A térségben az utóbbi időszakban több katonai eseményt is tartottak. A honvédség nemrég a közelben rendezte meg az Air Wolf Hunting 2026 elnevezésű nagyszabású légi kutató-mentő gyakorlatot, amelyben helikopteres egységek is részt vettek.

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Kezdőlap    Belföld    Lövések és katonai járművek zaja rázza fel Heves megyét

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