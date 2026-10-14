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A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) új kompja a Balatonon.
Nyitókép: forrás: Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART)

Búcsú: hétfőtől új időszámítás keződött a Balatonon

Infostart

Október 12-től változott a balatoni kompok menetrendje. Ugyanúgy félóránként, de rövidebb ideig lehet velük átkelni a tavon.

Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is félóránként jár a balatoni komp Szántód és Tihany között – írja a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) közlése alapján a sonline.hu.

Az első kompok indulási ideje nem változott: Szántódról 7 órakor, Tihanyrévből 7.15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár, korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihanyrévből 19.15-kor indulnak.

November 1-ig minden nap fél óránként kelnek át a kompok. Ezt követően, a téli menetrend szerint hétköznapokon már csak óránként, míg hétvégeken, valamint ünnepnapokon továbbra is félóránként indulnak. Nagy forgalom esetén a menetrend alkalmazkodik az igényekhez, a menetidő körülbelül 8 perc.

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