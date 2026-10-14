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Nyitókép: Pixabay

Tatáról kap „utánpótlást” a Duna

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Megkezdte a tatai Réti VIII. tó lehalászását a Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége (KEMHESZ). Az egész évben nevelt halakat a Duna neszmélyi és táti mellékágaiba telepítik.

Október 12-én megkezdődött a tatai Réti VIII. tó lehalászása. A munkálatokat a KEMHESZ halőri szolgálatának munkatársai és önkéntes segítők végzik – számolt be róla a szövetség a Facebook-oldalán.

A Pecaverzum cikke szerint lehalászott halakat egész évben a szövetség nevelte, etette és gondozta. Az állományt október 12-én és 13-án folyamatosan szállítják a neszmélyi és a táti Duna-mellékágakba, hogy gyarapítsák a folyó halállományát.

A telepítéseket követően nem vezetnek be horgászati tilalmat, így az érintett vízterületeken továbbra is engedélyezett a horgászat.

A szövetség ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy halőri szolgálata fokozott ellenőrzéseket végez a telepítéssel érintett szakaszokon, ezért külön felhívták a figyelmet a horgászati szabályok betartására.

A KEMHESZ arról is beszámolt, hogy a saját nevelésű halállományt a Magyar Országos Horgász Szövetség állományfejlesztési támogatásának keretében számolhatják el. A támogatás a szövetség szerint hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben is folyamatosan fejleszthessék a kezelésükben lévő Duna-szakasz halállományát.

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Kezdőlap    Belföld    Tatáról kap „utánpótlást” a Duna

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komárom-esztergom megye

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