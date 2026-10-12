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Seszták Miklós, a KDNP képviselõje azonnali kérdést tesz fel az Országgyûlés plenáris ülésén 2025. december 8-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Túl korán vehették őrizetbe Seszták Miklóst, az ügyvédje szerint

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Túl korán vehette őrizetbe Seszták Miklóst a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), ezzel pedig megsérthették a volt fejlesztési miniszter mentelmi jogát, állítja a KDNP-s politikus ügyvédje

Seszták Miklós KDNP-s képviselő szeptember 28-án, hétfő reggel sétált be a Központi Nyomozó Főügyészségre, állítása szerint azért, hogy ott vallomást tegyen az őt érintő korrupciós ügyben. Ekkor a főügyészség épületében tartózkodott az NVVH nyomozati elnökhelyettese, Tasnády Katalin is, aki épp akkor vonta a saját hivatalához a Sesztákot is érintő nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészségtől (KNYF) – számolt be róla a Telex.

Seszták mentelmi jogát még aznap felfüggesztette az Országgyűlés. A beszámolók szerint Tasnády ezt ott helyben megvárta, és ezután őrizetbe vette a KDNP-s politikust.

Unger Anna, az NVVH elnöke azt monda, hogy Tasnády valójában azt várta meg az ügyészségen, hogy az Országgyűlés elnöke kihirdesse a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló döntést, ezután kezdeményezte az őrizetbe vételt.

Csakhogy Seszták ügyvédje, Papp Gábor azt mondta, hogy védencét szeptember 28-án, 10 óra 54 perckor vették őrizetbe, és az intézkedést már az NVVH hajtotta végre. Azonban a politikus mentelmi jogát felfüggesztő határozat csak 11 óra 46 perckor jelent meg a Magyar Közlönyben. Az ügyészség a 24.hu kérdésére pedig azt közölte, hogy a Legfőbb Ügyészség október 5-én kapta meg az Országgyűlés elnökének hivatalos tájékoztatását Seszták mentelmi jogának felfüggesztéséről. Addigra a volt minisztert már rég letartóztatták.

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