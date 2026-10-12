Magyar Péter, december 24., orvosi kamara, idei költségvetés, médiatanács – sűrű hét jön az Országgyűlésben

A héten hétfőn, kedden és szerdán, a jövő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament, amely október 19-én fogadhatja el a 2026-os központi költségvetés módosítását – közölte Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke a házbizottság ülését követően.

A hétfői ülés elején a képviselők megemlékezést tartanak az október 6-i nemzeti gyásznap kapcsán, majd a napirend előtti felszólalások sorában várhatóan felszólal Magyar Péter miniszterelnök.

Az Országgyűlés honlapján fenn lévő napirendben is szerepel a kormányfő felszólalása.

Az interpellációkat és

az azonnali kérdéseket követően

megvitatják a törvényalkotási bizottság javaslatát a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött jogszabályhoz, amely az egészségügyről, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szól.

Az Országgyűlés a hétfői napot

az idei évi költségvetés módosításához,

a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó előterjesztéshez,

a büntetőjogi tárgyú törvények módosításához,

a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításhoz,

a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvény módosításához, illetve

a szőlő aranyszínű sárgaság növénybetegséghez kapcsolódó törvénymódosításhoz

benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáival zárhatja.

Az indítványokról kedden szavaznak a képviselők, akiknek aznap Gurzó Mária (Tisza) és Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi ügyében is dönteniük kell.

Kedden a parlament

második körben újra szavaz a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa korábban meg nem választott tagjairól,

majd titkos szavazással megválaszthatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökhelyetteseit. Ha a szavazás eredményes, akkor a megválasztott tisztviselők leteszik esküjüket.

Ezt követően a parlament

lefolytathatja az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és

az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról, valamint

a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvények módosítását kezdeményező javaslatok általános vitáját.

A tervek szerint megtárgyalja a plénum a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló intézkedésekről,

illetve a december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló indítványokat.

A szerdai ülésnap

a Magyar Nemzeti Bank 2025. évről szóló üzleti jelentésének és beszámolójának, illetve ezek elfogadásának együttes általános vitájával kezdődik.

A parlament szintén együttes általános vitában tárgyalhatja meg a Magyar Rádió és Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről, valamint

a Magyar Távirati Iroda létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokat.

Napirendre kerül

a környezet védelmének általános szabályairól,

a cégnyilvánosságról,

a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról,

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvények, valamint

az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő jogszabályok módosítását kezdeményező előterjesztés.

Az ülés második hetén, október 19-én, hétfőn az Országgyűlés megemlékezik a magyar-bolgár barátság napjáról és a magyar-székely egység napjáról, napirend előtt pedig várhatóan ismét felszólal a miniszterelnök.

A 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításának zárószavazását követően a kéthetes ülést kérdésekkel és azonnali kérdésekkel zárja a parlament – ismertette Hallerné Nagy Anikó.

A Fidesz jelzése alapján képviselői mandátumigazolás is lehet, kiderült, hogy Kardosné Gyurkó Katalin csatlakozik a Fidesz parlamenti frakciójához, ő veszi át Orbán Balázs képviselői helyét.