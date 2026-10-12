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Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 27-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Magyar Péter, december 24., orvosi kamara, idei költségvetés, médiatanács – sűrű hét jön az Országgyűlésben

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Hétfőn Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik az Országgyűlés ülése. Most kedden és szerdán is tartanak ülést, a héten vitáznak december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról, valamint az államfő által visszaküldött egészségügyi törvényekről is.

A héten hétfőn, kedden és szerdán, a jövő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament, amely október 19-én fogadhatja el a 2026-os központi költségvetés módosítását – közölte Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke a házbizottság ülését követően.

A hétfői ülés elején a képviselők megemlékezést tartanak az október 6-i nemzeti gyásznap kapcsán, majd a napirend előtti felszólalások sorában várhatóan felszólal Magyar Péter miniszterelnök.

Az Országgyűlés honlapján fenn lévő napirendben is szerepel a kormányfő felszólalása.

  • Az interpellációkat és
  • az azonnali kérdéseket követően
  • megvitatják a törvényalkotási bizottság javaslatát a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött jogszabályhoz, amely az egészségügyről, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szól.

Az Országgyűlés a hétfői napot

  • az idei évi költségvetés módosításához,
  • a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó előterjesztéshez,
  • a büntetőjogi tárgyú törvények módosításához,
  • a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításhoz,
  • a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvény módosításához, illetve
  • a szőlő aranyszínű sárgaság növénybetegséghez kapcsolódó törvénymódosításhoz

benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáival zárhatja.

Az indítványokról kedden szavaznak a képviselők, akiknek aznap Gurzó Mária (Tisza) és Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi ügyében is dönteniük kell.

Kedden a parlament

  • második körben újra szavaz a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa korábban meg nem választott tagjairól,
  • majd titkos szavazással megválaszthatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökhelyetteseit. Ha a szavazás eredményes, akkor a megválasztott tisztviselők leteszik esküjüket.

Ezt követően a parlament

  • lefolytathatja az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és
  • az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról, valamint
  • a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvények módosítását kezdeményező javaslatok általános vitáját.
  • A tervek szerint megtárgyalja a plénum a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló intézkedésekről,
  • illetve a december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló indítványokat.

A szerdai ülésnap

  • a Magyar Nemzeti Bank 2025. évről szóló üzleti jelentésének és beszámolójának, illetve ezek elfogadásának együttes általános vitájával kezdődik.
  • A parlament szintén együttes általános vitában tárgyalhatja meg a Magyar Rádió és Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről, valamint
  • a Magyar Távirati Iroda létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokat.

Napirendre kerül

  • a környezet védelmének általános szabályairól,
  • a cégnyilvánosságról,
  • a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról,
  • a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvények, valamint
  • az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő jogszabályok módosítását kezdeményező előterjesztés.

Az ülés második hetén, október 19-én, hétfőn az Országgyűlés megemlékezik a magyar-bolgár barátság napjáról és a magyar-székely egység napjáról, napirend előtt pedig várhatóan ismét felszólal a miniszterelnök.

A 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításának zárószavazását követően a kéthetes ülést kérdésekkel és azonnali kérdésekkel zárja a parlament – ismertette Hallerné Nagy Anikó.

A Fidesz jelzése alapján képviselői mandátumigazolás is lehet, kiderült, hogy Kardosné Gyurkó Katalin csatlakozik a Fidesz parlamenti frakciójához, ő veszi át Orbán Balázs képviselői helyét.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter, december 24., orvosi kamara, idei költségvetés, médiatanács – sűrű hét jön az Országgyűlésben

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