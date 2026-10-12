Magyar Péter, december 24., orvosi kamara, idei költségvetés, médiatanács – sűrű hét jön az Országgyűlésben

A héten hétfőn, kedden és szerdán, a jövő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament, amely október 19-én fogadhatja el a 2026-os központi költségvetés módosítását – közölte Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke a házbizottság ülését követően.
A hétfői ülés elején a képviselők megemlékezést tartanak az október 6-i nemzeti gyásznap kapcsán, majd a napirend előtti felszólalások sorában várhatóan felszólal Magyar Péter miniszterelnök.
Az Országgyűlés honlapján fenn lévő napirendben is szerepel a kormányfő felszólalása.
- Az interpellációkat és
- az azonnali kérdéseket követően
- megvitatják a törvényalkotási bizottság javaslatát a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött jogszabályhoz, amely az egészségügyről, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szól.
Az Országgyűlés a hétfői napot
- az idei évi költségvetés módosításához,
- a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó előterjesztéshez,
- a büntetőjogi tárgyú törvények módosításához,
- a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításhoz,
- a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvény módosításához, illetve
- a szőlő aranyszínű sárgaság növénybetegséghez kapcsolódó törvénymódosításhoz
benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáival zárhatja.
Az indítványokról kedden szavaznak a képviselők, akiknek aznap Gurzó Mária (Tisza) és Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi ügyében is dönteniük kell.
Kedden a parlament
- második körben újra szavaz a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa korábban meg nem választott tagjairól,
- majd titkos szavazással megválaszthatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökhelyetteseit. Ha a szavazás eredményes, akkor a megválasztott tisztviselők leteszik esküjüket.
Ezt követően a parlament
- lefolytathatja az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és
- az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról, valamint
- a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvények módosítását kezdeményező javaslatok általános vitáját.
- A tervek szerint megtárgyalja a plénum a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló intézkedésekről,
- illetve a december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló indítványokat.
A szerdai ülésnap
- a Magyar Nemzeti Bank 2025. évről szóló üzleti jelentésének és beszámolójának, illetve ezek elfogadásának együttes általános vitájával kezdődik.
- A parlament szintén együttes általános vitában tárgyalhatja meg a Magyar Rádió és Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság alapító okiratának elfogadásáról és az átalakuláshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről, valamint
- a Magyar Távirati Iroda létrehozásáról és alapító okiratának elfogadásáról szóló javaslatokat.
Napirendre kerül
- a környezet védelmének általános szabályairól,
- a cégnyilvánosságról,
- a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról,
- a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvények, valamint
- az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő jogszabályok módosítását kezdeményező előterjesztés.
Az ülés második hetén, október 19-én, hétfőn az Országgyűlés megemlékezik a magyar-bolgár barátság napjáról és a magyar-székely egység napjáról, napirend előtt pedig várhatóan ismét felszólal a miniszterelnök.
A 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításának zárószavazását követően a kéthetes ülést kérdésekkel és azonnali kérdésekkel zárja a parlament – ismertette Hallerné Nagy Anikó.
A Fidesz jelzése alapján képviselői mandátumigazolás is lehet, kiderült, hogy Kardosné Gyurkó Katalin csatlakozik a Fidesz parlamenti frakciójához, ő veszi át Orbán Balázs képviselői helyét.