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Bóka János, a Fidesz frakcióvezetõje reagál Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalására az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 28-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Megvan, ki lesz az új képviselő a Fidesz-frakcióban Orbán Balázs helyett

Infostart / MTI

Kardosné Gyurkó Katalin csatlakozik a Fidesz parlamenti frakciójához – közölte a párt.

A Fidesz-frakció közleménye szerint Kardosné Gyurkó Katalin veszi át Orbán Balázs képviselői helyét a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjában.

Bóka János frakcióvezető azt írta a Fidesz-KDNP országos lista 150. helyén szereplő Kardosné Gyurkó Katalinról, hogy „ötgyermekes édesanyaként, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnökeként és többéves kormányzati tapasztalattal a háta mögött továbbra is a családokért és a közösségekért dolgozik.”

Miniszteri és miniszterelnöki biztosként a nevelőszülői rendszer és az örökbefogadás területén dolgozott.

Mint a frakció közleménye írja, „Kardosné Gyurkó Katalin széleskörű tapasztalattal rendelkezik a családok, a civil szervezetek, valamint a gyermekvédelmi rendszer területén. 2010 és 2014 között a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) főtitkára, 2016 és 2024 között elnöke. 2024 és 2025 között a generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztos, 2025 és 2026 között a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztos.”

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Kezdőlap    Belföld    Megvan, ki lesz az új képviselő a Fidesz-frakcióban Orbán Balázs helyett

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