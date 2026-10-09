Megvan, ki lesz az új képviselő a Fidesz-frakcióban Orbán Balázs helyett

A Fidesz-frakció közleménye szerint Kardosné Gyurkó Katalin veszi át Orbán Balázs képviselői helyét a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjában.

Bóka János frakcióvezető azt írta a Fidesz-KDNP országos lista 150. helyén szereplő Kardosné Gyurkó Katalinról, hogy „ötgyermekes édesanyaként, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnökeként és többéves kormányzati tapasztalattal a háta mögött továbbra is a családokért és a közösségekért dolgozik.”

Miniszteri és miniszterelnöki biztosként a nevelőszülői rendszer és az örökbefogadás területén dolgozott.

Mint a frakció közleménye írja, „Kardosné Gyurkó Katalin széleskörű tapasztalattal rendelkezik a családok, a civil szervezetek, valamint a gyermekvédelmi rendszer területén. 2010 és 2014 között a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) főtitkára, 2016 és 2024 között elnöke. 2024 és 2025 között a generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztos, 2025 és 2026 között a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztos.”