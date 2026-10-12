Adatvédelmi incidens történt a Kifli.hu-nál

Október 5-én jogosulatlan hozzáférést és adatletöltést észlelt belső ügyfélszolgálati rendszerében a Kifli.hu.

Az online élelmiszer-áruház október 11-én küldött tájékoztatást az ügyfeleknek az adatvédelmi incidensről, amelynek során egy illetéktelen személy az ügyfélszolgálati kommunikáció egy részéhez jutott hozzá a Kifli.hu adatszivárgása során.

A vállalat közlése szerint a vizsgálat később magyar ügyfelek adatainak lehetséges érintettségét is feltárta. A tájékoztatásból nem derül ki, pontosan hány vásárló adatai kerülhettek illetéktelen kezekbe – írja az Origo.

A Kifli.hu adatvédelmi incidensről szóló közleménye szerint az illetéktelen hozzáférés több hónapra visszamenőleg érinthette az ügyfélszolgálati kommunikációt.

Az érintett adatok között lehetnek:

A 2026. július 8. óta az ügyfélszolgálatnak küldött e-mailek.

A 2026. április 21. óta folytatott chatbeszélgetések, valamint a telefonhívások leiratai.

Az ügyfelek nevei, e-mail-címei és telefonszámai.

A beszélgetésekben megadott kézbesítési címek és rendelésszámok.

A chatbeszélgetésekhez csatolt fájlok.

A bevásárlókosárhoz nemrég hozzáadott vagy onnan eltávolított termékek adatai.

A virtuális asszisztens által készített, beszélgetésekhez kapcsolódó feljegyzések.

Az incidens nemcsak az ügyfélszolgálati munkatársakkal, hanem a vállalat virtuális asszisztensével folytatott kommunikációt is érintheti.

Ami mindenkiben azonnal felmerülhet, hogy a Kifli.hu adatszivárgás bankkártyaadatokat érint? A Kifli.hu nem a teljes vásárlói adatbázis kiszivárgásáról számolt be, hanem az ügyfélszolgálati rendszerhez történt jogosulatlan hozzáférésről. A közlemény nem állítja, hogy a vásárlók fiókjainak jelszavai vagy bankkártyaadatai általánosan kiszivárogtak volna.

Az incidens egyik legsúlyosabb lehetséges következménye, hogy a támadók a megszerzett információk segítségével a megszokottnál sokkal meggyőzőbb csaló üzeneteket készíthetnek. Ha például egy illetéktelen személy ismeri egy vásárló korábbi panaszát, rendelési számát vagy az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetésének részleteit, könnyebben adhatja ki magát a Kifli.hu munkatársának.

Egy ilyen üzenetben akár egy korábbi rendelésre vagy visszatérítési ügyre is hivatkozhatnak, majd hamis weboldalon próbálhatnak bankkártyaadatokat, jelszavakat vagy egyszer használatos jóváhagyó kódokat megszerezni.

A vállalat kifejezetten figyelmeztetett a személyre szabott csaló e-mailek, üzenetek és telefonhívások veszélyére.

A cég azt javasolja, hogy az ügyfelek ne kattintsanak a gyanús üzenetekben található hivatkozásokra. Ehelyett közvetlenül a Kifli.hu alkalmazásából vagy a böngészőbe kézzel beírt kifli.hu címen keresztül ellenőrizzék a megkeresések valódiságát.

Különösen fontos, hogy senki ne adja meg jelszavát, internetbanki belépési adatait, bankkártyája biztonsági kódját vagy az SMS-ben kapott egyszer használatos jóváhagyó kódját egy váratlan üzenetre vagy telefonhívásra válaszolva.

Akik korábban valamilyen jelszót vagy más bizalmas belépési adatot osztottak meg az ügyfélszolgálati beszélgetések során, azoknak a vállalat jelszócserét javasol. Ha ugyanazt a jelszót más szolgáltatásnál is használják, ott is érdemes megváltoztatni.

A vállalat közlése szerint október 5-én megszüntették az illetéktelen hozzáférést, kijavították a hibát, és további lépéseket tesznek rendszereik biztonságának megerősítésére.

A Kifli.hu azt ígéri, hogy amennyiben a vizsgálat során további lényeges információkat tárnak fel az érintett ügyfelek adatairól, újabb tájékoztatást küldenek.