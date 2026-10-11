Ürge-Vorsatz Diána: az idei év kiütheti Magyarország időjárását

Magyarország mellett Európa több térségét is súlyos aszály sújtotta idén nyáron. A vízhiány nemcsak a Kárpát-medencét, hanem több nyugat- és dél-európai országot, köztük Spanyolországot, Franciaországot, Németországot, sőt még az esős időjárásáról ismert Nagy-Britannia jelentős részét is érintette.

A Világmeteorológiai Szervezet és a Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálat legfrissebb elemzése szerint

Közép-Európa a világ egyik leginkább aszállyal sújtott térsége.

Ürge-Vorsatz Diána klímakutató szerint bár a téli csapadékviszonyok még kedvezőbbek voltak, a tavasz és a nyár rendkívül száraznak bizonyult, és a csapadékhiány hónapok óta fennmaradt. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének alelnöke az InfoRádióban azt mondta: a jelenlegi helyzetet egy úgynevezett pozitív visszacsatolási folyamat erősítheti.

Ha a talaj kiszárad és csökken a talajnedvesség, a felszín gyorsabban felmelegszik,

a magasabb hőmérséklet pedig tovább fokozza a párolgást.

Emiatt ugyanannyi vízpára mellett is nehezebben alakulnak ki felhők és a csapadékot adó zivatarok.

Nálunk hagyományosan július volt a legcsapadékosabb hónap, de most nagyon jelentősen kevesebb csapadék hullott egész nyáron és júliusban is. Gyönyörű kék eget láttunk ősszel sokáig, és végig a nyáron, de ez sajnos pontosan annak az eredménye, hogy nem igazán van felhőképződés,

hiszen ugyanaz a páratartalom nem csapódik ki felhőnek, és nem esik le nyári záporként, zivatarként, ami sajnos elég problémás. „Most az a kérdés, hogy ez hosszú távon is így marad-e, és mennyire tudjuk ezt befolyásolni mondjuk a földhasználat, a mezőgazdasági szokásaink megváltozásával, a folyók és a vizes élőhelyek visszaállításával, és így tovább” – fogalmazott a klímakutató.

A nemzetközi elemzések szerint

világszerte fogyatkoznak a vízkészletek,

alacsonyabbak a folyóvízszintek,

csökken a tavak és vizes élőhelyek kiterjedése,

miközben a talajvíz és a felszín alatti vízkészletek is apadnak.

A kutató szerint

a Kárpát-medence különösen sérülékeny ebből a szempontból, és Magyarország az elmúlt években a legkedvezőtlenebb tendenciákat mutató térségek közé tartozott.

Ürge-Vorsatz Diána úgy véli, a jövőben nagyobb hangsúlyt kell helyezni a vízkészletek megőrzésére, a vizes élőhelyek helyreállítására, valamint a takarékos vízhasználatra.

A cikk Rozgonyi Ádám összeállítása alapján készült.