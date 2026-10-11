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Aggodalmas gazda az aszály és a szárazság által sújtott kukoricaföldjén.
Nyitókép: Getty Images

Ürge-Vorsatz Diána: az idei év kiütheti Magyarország időjárását

Infostart / InfoRádió

Az aszályhelyzetet egy „pozitív visszacsatolási folyamat” erősíti: ha a talaj kiszárad és csökken a talajnedvesség, a felszín gyorsabban felmelegszik, a magasabb hőmérséklet pedig tovább fokozza a párolgást. Ezért ugyanannyi vízpára mellett is nehezebben alakulnak ki felhők és a csapadékot adó zivatarok – mondta az InfoRádióban Ürge-Vorsatz Diána klímakutató.

Magyarország mellett Európa több térségét is súlyos aszály sújtotta idén nyáron. A vízhiány nemcsak a Kárpát-medencét, hanem több nyugat- és dél-európai országot, köztük Spanyolországot, Franciaországot, Németországot, sőt még az esős időjárásáról ismert Nagy-Britannia jelentős részét is érintette.

A Világmeteorológiai Szervezet és a Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálat legfrissebb elemzése szerint

Közép-Európa a világ egyik leginkább aszállyal sújtott térsége.

Ürge-Vorsatz Diána klímakutató szerint bár a téli csapadékviszonyok még kedvezőbbek voltak, a tavasz és a nyár rendkívül száraznak bizonyult, és a csapadékhiány hónapok óta fennmaradt. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének alelnöke az InfoRádióban azt mondta: a jelenlegi helyzetet egy úgynevezett pozitív visszacsatolási folyamat erősítheti.

  • Ha a talaj kiszárad és csökken a talajnedvesség, a felszín gyorsabban felmelegszik,
  • a magasabb hőmérséklet pedig tovább fokozza a párolgást.
  • Emiatt ugyanannyi vízpára mellett is nehezebben alakulnak ki felhők és a csapadékot adó zivatarok.

Nálunk hagyományosan július volt a legcsapadékosabb hónap, de most nagyon jelentősen kevesebb csapadék hullott egész nyáron és júliusban is. Gyönyörű kék eget láttunk ősszel sokáig, és végig a nyáron, de ez sajnos pontosan annak az eredménye, hogy nem igazán van felhőképződés,

hiszen ugyanaz a páratartalom nem csapódik ki felhőnek, és nem esik le nyári záporként, zivatarként, ami sajnos elég problémás. „Most az a kérdés, hogy ez hosszú távon is így marad-e, és mennyire tudjuk ezt befolyásolni mondjuk a földhasználat, a mezőgazdasági szokásaink megváltozásával, a folyók és a vizes élőhelyek visszaállításával, és így tovább” – fogalmazott a klímakutató.

A nemzetközi elemzések szerint

  • világszerte fogyatkoznak a vízkészletek,
  • alacsonyabbak a folyóvízszintek,
  • csökken a tavak és vizes élőhelyek kiterjedése,
  • miközben a talajvíz és a felszín alatti vízkészletek is apadnak.

A kutató szerint

a Kárpát-medence különösen sérülékeny ebből a szempontból, és Magyarország az elmúlt években a legkedvezőtlenebb tendenciákat mutató térségek közé tartozott.

Ürge-Vorsatz Diána úgy véli, a jövőben nagyobb hangsúlyt kell helyezni a vízkészletek megőrzésére, a vizes élőhelyek helyreállítására, valamint a takarékos vízhasználatra.

A cikk Rozgonyi Ádám összeállítása alapján készült.

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