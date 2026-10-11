ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.02
usd:
325.87
bux:
141671
2026. október 11. vasárnap Brigitta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter beszédet mond a Honvéd Vezérkar új fõnöke, Sándor Zsolt vezérezredes zászlóátvételi ünnepségén az Országház Kupolacsarnokában 2026. június 5-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Ruszin-Szendi Romulusz: katonákkal figyeltetett az előző kormány, amikor már civil voltam

Infostart

Katonákat használt fel az előző kormány arra, hogy hónapokon át hosszú jelentéseket készítsenek róla akkor, amikor már nem volt állományban, hanem civilben politikus lett – írta a Facebook-oldalán Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, aki közölte: a hadsereget nem lehet pártpolitikai célokra használni, majd felvetette a felelősség kérdését is.

„Súlyos tartalmú jelentések kerültek elém a héten. Olyan dokumentumok, amelyek katonaként, egykori parancsnokként és emberként is mélységesen felháborítottak” – írta szombat este Facebook-oldalán Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.

Mint írja, katonákat használtak fel politikai célokra, és a jelentések deklarált célja volt:

„…. Ruszin-Szendi Romulusz hazai ….. megítélésének és médiavisszhangjának vizsgálata az ő poitikai tevékenységével összefüggésében.”

Mint a miniszter írja, „a Magyar Honvédség katonáival 2025 februárját követően, ahogy kiálltam a nyilvánosság elé Péter oldalán, rendszeres, részletes elemzéseket készíttettek rólam. Hetente, hosszú hónapokon keresztül. Nem egyszerű sajtószemléket. Hetente átlagosan tízoldalas, grafikonokkal, statisztikákkal, elérési adatokkal és politikai értékelésekkel alátámasztott jelentéseket.”

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a sajtószerepléseit, a Facebook-bejegyzéseit, azok elérését, a hozzászólásokat és a róla kialakított narratívákat elemezték munkaidőben, és arra utalt, hogy mindezt a Magyar Honvédség embereit és eszközállományát felhasználva tették. MInt fogalmazott:

„Gondoljunk bele, mennyi munkaóra, katonai szakértelem és energia van ezekben a jelentésekben!...

A haderő pártpolitikai célú felhasználása szembemegy a katonai hivatás írott és íratlan alapelveivel!

... Különösen érdekes erkölcsi helyzetnek tartom, hogy az, akinek szerepe lehetett ennek a feladatnak az elrendelésében, most éppen tőlem vár támogatást a saját jövőjét illetően. Számomra ez nem gerinces, nem férfias, és semmiképpen sem parancsnokhoz méltó!” – írja a miniszter.

A posztja végén kérdéseket is feltesz:

„Milyen konkrét honvédelmi cél indokolta, hogy egy már nem aktív katona személyét és valamennyi nyilvános megjelenését rendszeresen, hosszú hónapokon át, heti bontásban elemezzék?

Milyen jogszabályi és szolgálati felhatalmazás alapján rendelték el ezt a munkát?

Ki és milyen vezetői vagy parancsnoki szinten rendelte el ezt a feladatot? Ki hagyta jóvá, és ki vállalja érte a felelősséget?

Vizsgálta-e bárki, hogy a feladat szükséges és arányos volt-e, illetve nem valósult-e meg a katonai erőforrások pártpolitikai célú felhasználása?

Ha pedig a jelentéseknek nem volt igazolható honvédelmi céljuk, felmerülhet-e az elrendelő szolgálati, fegyelmi vagy akár büntetőjogi felelőssége?”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ruszin-Szendi Romulusz: katonákkal figyeltetett az előző kormány, amikor már civil voltam

honvédelmi minisztérium

magyar honvédség

ruszin-szendi romulusz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.12. hétfő, 18:00
Butor Gábor ügyvéd, adótanácsadó
Fajcsák Gábor az RSM Hungary adó üzletág vezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre több az ordító jele annak, hogy Trump egy igazán pusztító háborút akar ráereszteni a világra

Egyre több az ordító jele annak, hogy Trump egy igazán pusztító háborút akar ráereszteni a világra

Egyre inkább úgy tűnik, hogy elkerülhetetlen lesz, hogy Donald Trump és Benjámin Netanjahu újabb támadást indítson Irán ellen: a haditervek elkészültek, a katonai képesség összevonása megkezdődött, az izraeli vezérkar is megkapta az ukázt. A legnagyobb kérdés most nem az, hogy lesz-e támadás vagy sem, hanem sokkal inkább az, hogy mikor következik ez be, illetve, hogy sikerül-e ezzel bármilyen eredményt is elérni az eddig kifejezetten ellenállónak mutatkozó Iránnal szemben. Teherán is jól láthatóan a háború folytatására készül, ráadásul olyan szempontból biztosan előnyösebb helyzetben vannak, mint korábban, hogy ismerik az ellenség gyenge pontjait.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rab Árpád jövőkutató: óriási szürke zóna, mi történik az adatainkkal, miután meghalunk – ma már ez egy komoly árucikk

Rab Árpád jövőkutató: óriási szürke zóna, mi történik az adatainkkal, miután meghalunk – ma már ez egy komoly árucikk

Szeretteink elvesztésére nehéz felkészülni, arra pedig még ritkábban gondolunk, mi történik a digitális életükkel, ha egyszer már nem lesznek velünk.

BBC
Business Sport Travel Science
Twelve killed and 300 injured in attack on airport in Saudi capital Riyadh

Twelve killed and 300 injured in attack on airport in Saudi capital Riyadh

Saudi and US officials blame the attack on Yemen's Houthis, who have not commented on the latest strike.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 11. 06:40
A függetlenné vált fideszes harca a tévés ellen, de van egy harmadik esélyes is
2026. október 11. 06:00
Így megy át rajtunk az esőzóna – vasárnapi előrejelzés
×
×