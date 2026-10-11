Ruszin-Szendi Romulusz: katonákkal figyeltetett az előző kormány, amikor már civil voltam

„Súlyos tartalmú jelentések kerültek elém a héten. Olyan dokumentumok, amelyek katonaként, egykori parancsnokként és emberként is mélységesen felháborítottak” – írta szombat este Facebook-oldalán Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.

Mint írja, katonákat használtak fel politikai célokra, és a jelentések deklarált célja volt:

„…. Ruszin-Szendi Romulusz hazai ….. megítélésének és médiavisszhangjának vizsgálata az ő poitikai tevékenységével összefüggésében.”

Mint a miniszter írja, „a Magyar Honvédség katonáival 2025 februárját követően, ahogy kiálltam a nyilvánosság elé Péter oldalán, rendszeres, részletes elemzéseket készíttettek rólam. Hetente, hosszú hónapokon keresztül. Nem egyszerű sajtószemléket. Hetente átlagosan tízoldalas, grafikonokkal, statisztikákkal, elérési adatokkal és politikai értékelésekkel alátámasztott jelentéseket.”

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a sajtószerepléseit, a Facebook-bejegyzéseit, azok elérését, a hozzászólásokat és a róla kialakított narratívákat elemezték munkaidőben, és arra utalt, hogy mindezt a Magyar Honvédség embereit és eszközállományát felhasználva tették. MInt fogalmazott:

„Gondoljunk bele, mennyi munkaóra, katonai szakértelem és energia van ezekben a jelentésekben!...

A haderő pártpolitikai célú felhasználása szembemegy a katonai hivatás írott és íratlan alapelveivel!

... Különösen érdekes erkölcsi helyzetnek tartom, hogy az, akinek szerepe lehetett ennek a feladatnak az elrendelésében, most éppen tőlem vár támogatást a saját jövőjét illetően. Számomra ez nem gerinces, nem férfias, és semmiképpen sem parancsnokhoz méltó!” – írja a miniszter.

A posztja végén kérdéseket is feltesz:

„Milyen konkrét honvédelmi cél indokolta, hogy egy már nem aktív katona személyét és valamennyi nyilvános megjelenését rendszeresen, hosszú hónapokon át, heti bontásban elemezzék?

Milyen jogszabályi és szolgálati felhatalmazás alapján rendelték el ezt a munkát?

Ki és milyen vezetői vagy parancsnoki szinten rendelte el ezt a feladatot? Ki hagyta jóvá, és ki vállalja érte a felelősséget?

Vizsgálta-e bárki, hogy a feladat szükséges és arányos volt-e, illetve nem valósult-e meg a katonai erőforrások pártpolitikai célú felhasználása?

Ha pedig a jelentéseknek nem volt igazolható honvédelmi céljuk, felmerülhet-e az elrendelő szolgálati, fegyelmi vagy akár büntetőjogi felelőssége?”