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Az esős időjárásban gyönyörködik egy fiatal nő.
Nyitókép: Getty Images/Mystockimages

Így megy át rajtunk az esőzóna – vasárnapi előrejelzés

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Vasárnap átvonul fölöttünk egy csapadékfront, felhős lesz, esik, fúj, de ha elmegy, akkor 16–21 fok lesz.

A HungaroMet előrejelzése szerint a Kárpát-medence időjárását az északnyugat felől érkező hidegfront, valamint a dél felől fölénk helyeződő ciklon közösen alakítja, emiatt felhős időre,

éjjel sokfelé tartós csapadékra számíthatunk, majd vasárnap nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, és szűnik a csapadék.

Erősen felhős vagy borult idő várható, majd vasárnap nyugat, északnyugat felől egyre többfelé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon tartósan borult maradhat az idő. Szombaton délnyugat, nyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, majd éjjel már sokfelé számíthatunk tartós esőzésre, többfelé kiadós mennyiség hullhat.

A csapadékzóna vasárnap gyengülve kelet, északkelet felé halad, várhatóan kora délutánra elhagyja hazánkat,

mögötte néhol északkeleten fordulhat elő még kisebb eső, záporeső. Az éjszaka második felétől egyre több helyen, vasárnap a Dunántúlon és a középső országrészben megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati, északi szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 13 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 16 és 21 fok között várható, de a tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.

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