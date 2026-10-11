Így megy át rajtunk az esőzóna – vasárnapi előrejelzés

A HungaroMet előrejelzése szerint a Kárpát-medence időjárását az északnyugat felől érkező hidegfront, valamint a dél felől fölénk helyeződő ciklon közösen alakítja, emiatt felhős időre,

éjjel sokfelé tartós csapadékra számíthatunk, majd vasárnap nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, és szűnik a csapadék.

Erősen felhős vagy borult idő várható, majd vasárnap nyugat, északnyugat felől egyre többfelé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon tartósan borult maradhat az idő. Szombaton délnyugat, nyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, majd éjjel már sokfelé számíthatunk tartós esőzésre, többfelé kiadós mennyiség hullhat.

A csapadékzóna vasárnap gyengülve kelet, északkelet felé halad, várhatóan kora délutánra elhagyja hazánkat,

mögötte néhol északkeleten fordulhat elő még kisebb eső, záporeső. Az éjszaka második felétől egyre több helyen, vasárnap a Dunántúlon és a középső országrészben megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati, északi szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 13 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 16 és 21 fok között várható, de a tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.