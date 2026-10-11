Ezt kapja 6000 forintért, aki elmegy a fizetős DPK-táborba

A kétnapos találkozón a politikai és közéleti pódiumbeszélgetések állnak a középpontban – írja a hvg.hu.

A szombati programok során Bóka János fideszes frakcióvezető az önkénnyel szembeni fellépésről tart előadást, míg Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum korábbi főigazgatója az intézményt ért korábbi támadásokra reagál.

A jobboldali média helyzetéről és jövőjéről külön panelbeszélgetésen értekeznek többek között Huth Gergely és Kacsoh Dániel újságírók.

A politikai és szakmai előadások keretében Takács Péter országgyűlési képviselő a Tisza Párt egészségügyi programját értékeli, de terítékre kerül a magyar sport és a Ferencváros helyzete, valamint a jobboldali generációváltás témája is. A szombat esti

kiemelt pódiumbeszélgetésen Bayer Zsolt, Deutsch Tamás és Rákay Philip tekintik át a jobboldal elmúlt évtizedeit.

A vasárnapi szakaszban Lánczi András filozófus, Békés Márton történész és Lezsák Sándor is pódiumra lép egy tabumentesnek hirdetett kerekasztal-beszélgetésen.

A rendezvény zárásaként Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő tart előadást, a tábor hivatalos házigazdája pedig Gulyás István, az M5 volt csatornaigazgatója lesz.

A szervezők jelzése szerint a sajtó munkatársai kizárólag szigorú regisztrációhoz kötve, a kijelölt sajtószobában és a panelek helyszínén dolgozhatnak.

A kampányban

A 2026-os országgyűlési választási kampányban a Fidesz mobilizációs stratégiájának egyik kulcseleme a Digitális Polgári Körök országos rendezvénysorozata volt. A kampányidőszakban összesen közel háromszáz helyi és regionális DPK-gyűlést tartottak az ország különböző választókerületeiben.

A sorozat legnagyobb, központi eseménye a budapesti Papp László Sportarénában megrendezett országos találkozó volt, amelyen több mint tízezer szimpatizáns vett részt. A gyűléseken a Fidesz legfelsőbb vezetése – köztük Orbán Viktor pártelnök-miniszterelnök, a miniszterek és a helyi képviselőjelöltek –, valamint a kormánypárti média és a kulturális élet ismert alakjai (mások mellett Bayer Zsolt, Rákay Philip és Miklósa Erika) közvetlenül szólították meg a választókat.