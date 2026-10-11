Ellentámadást kapott Molnár Áron Debrecenből

A vita előzménye, hogy Molnár Áron felvetette: a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásaiból részesülő fellépők – köztük Tóth Gabi – kampányjellegű rendezvényeken vettek részt. Széles Diána reakciójában kijelentette, hogy a márciusi Tavaszköszöntő Családi Napot civil szervezet rendezte, ő maga pedig a területért felelős városvezetőként és felkért fővédnökként tartott köszöntőt, nem pedig kampánybeszédet.

Az alpolgármester közölte, hogy a fellépők kilétéről előzetesen nem volt tudomása, Tóth Gabival a rendezvényen találkozott először. A közös fotó törlését azzal indokolta, hogy a bejegyzés alatt vállalhatatlan tartalmú hozzászólások jelentek meg.

Széles Diána hozzátette: a helyi kulturális programok forrásairól nem szokott érdeklődni, a szervezők munkáját ugyanakkor támogatja, és visszautasította, hogy a fellépő művészeket politikai alapon érje bírálat.