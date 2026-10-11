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NKA-támogatás ügyében forrnak a poltikai indulatok.
Nyitókép: Széles Diána Facebook-oldala.

Ellentámadást kapott Molnár Áron Debrecenből

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ELŐZMÉNYEK

Visszautasította Molnár Áron állításait Széles Diána, Debrecen alpolgármestere (Fidesz-KDNP), miután a színész-aktivista kampányrendezvényként hivatkozott egy márciusi lencztelepi családi napra, amelyen Tóth Gabi is fellépett. Az alpolgármester közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: az esemény nem kampányrendezvény volt, hanem egy civil szervezet hagyományos programja.

A vita előzménye, hogy Molnár Áron felvetette: a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásaiból részesülő fellépők – köztük Tóth Gabi – kampányjellegű rendezvényeken vettek részt. Széles Diána reakciójában kijelentette, hogy a márciusi Tavaszköszöntő Családi Napot civil szervezet rendezte, ő maga pedig a területért felelős városvezetőként és felkért fővédnökként tartott köszöntőt, nem pedig kampánybeszédet.

Az alpolgármester közölte, hogy a fellépők kilétéről előzetesen nem volt tudomása, Tóth Gabival a rendezvényen találkozott először. A közös fotó törlését azzal indokolta, hogy a bejegyzés alatt vállalhatatlan tartalmú hozzászólások jelentek meg.

Széles Diána hozzátette: a helyi kulturális programok forrásairól nem szokott érdeklődni, a szervezők munkáját ugyanakkor támogatja, és visszautasította, hogy a fellépő művészeket politikai alapon érje bírálat.

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Kezdőlap    Belföld    Ellentámadást kapott Molnár Áron Debrecenből

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