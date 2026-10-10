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Nyitókép: MTI/Kertész Róbert

Nyomozás: Rákay Philip cége 1,4 milliárdot kereshetett egy Hankook-földügyleten

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Hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés bűntett gyanúja miatt folytat nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Rákay Philip cégének egyik korábbi rácalmási földvásárlása körül lapinformációk szerint.

A BRFK a Telexnek megerősítette, hogy nyomozás folyik az ügyben. Az ügyben egy magánszemély tett feljelentést, a hírportál információi szerint a Rákay érdekeltségében lévő Rácalmás Greendustry Projekt Zrt. egykori földügylete miatt.

Rákay Philip cége 2022 novemberében vásárolt meg Rácalmáson egy 42 hektáros ipari területet a Hankook gumiabroncsgyártó cég magyarországi központja mellett – egy évvel azután, hogy a kormány 2021-ben különleges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsát és Rácalmást. Majd a cég a terület egy részét eladta a dél-koreai Hankook Tire gumiabroncsgyárnak, a fennmaradó részre pedig elővásárlási jogot biztosított a multinacionális vállalat részére.

A cégnyilvántartási adatok és a társaság 2023-as pénzügyi beszámolója szerint

a Rácalmás Greendustry Projekt Zrt. ezzel a tranzakcióval rövid idő alatt 1 milliárd 433 millió forintos adózott profitot ért el. Fennáll a gyanú, hogy a cég előzetesen állami, kormányzati vagy egyéb forrásból értesülhetett a Hankook gyár bővítési szándékáról,

és ezzel jelentős vagyoni értékkel rendelkező információhoz jutottak.

A hírportál kereste Rákay Philipet, akitől azt szerették volna megtudni, hogy mi az álláspontja a feljelentésről és arról, a cége miért éppen azt a földterületet vette meg 2022-ben, amire később igényt tartott a Hankook. Rákay azt írta, hogy a kérdésekre a jövő héten tud részletesen válaszolni, mert a cége jogi képviselője jelenleg külföldön tartózkodik.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2023 novemberében jelentette be, hogy a Hankook Tire nagyjából 210 milliárd forintos beruházással 450 új munkahelyet hoz létre Rácalmáson, ahol a dél-koreai vállalat kifejezetten tehergépkocsikhoz és autóbuszokhoz fog abroncsokat gyártani.

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