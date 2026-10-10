Tanács Zoltán: „nehéz ép ésszel felfogni” – hat feljelentést tettek

„Nehéz ép ésszel felfogni, hogyan lehetett ennyit lopni, ennyire felelőtlenül bánni a közpénzekkel” – írta a tárcavezető, aki szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget, ahol „luxusszálloda, gin, ékszerek és még egy felnőtteknek szóló társasjáték költségei is szerepeltek az elszámolásokban”.

Tanács Zoltán azt írta, hogy más ügyekben milliárdos informatikai szerződéseket vizsgálnak, felmerült az esetleges párhuzamos elszámolás és a nem megfelelően igazolt teljesítések gyanúja is.

„Egy külső megbízott akár 156 millió forintot kaphatott úgy, hogy nem minden esetben egyértelmű, pontosan milyen munkát végzett” –- írta.

„Hat feljelentést tettünk; azt várjuk a hatóságoktól, hogy tárják fel, történt-e bűncselekmény, keletkezett-e vagyoni hátrány, és minden esetben megfelelően használták-e fel a közpénzeket” – fogalmazott a tudományos és technológiai miniszter.

Kiemelte: a céljuk az, hogy a közélet minden területe megtisztuljon, a hatóságok tegyék a dolgukat, a közpénzeket lehetőleg visszaszerezzék. „Mi pedig közben, hogyha ezeken az eseményeken túl tudunk lépni, akkor végre folytathatjuk a digitális állam építését és egy működő és emberséges Magyarország megteremtését” – szögezte le.