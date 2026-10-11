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Egy meteorológus elmagyarázza a radaron látható köröket.
Nyitókép: Tóth Tamás Facebook-oldala

A sztármeteorológus eloszlatja a tévhiteket a várva várt eső kapcsán

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A képernyők előtt és az ablakokban virrasztottak a meteorológia iránt érdeklődők vasárnap hajnalban, amikor hónapok óta nem látott, kiterjedt csapadékzóna érte el az országot. A téma kapcsán Tóth Tamás meteorológus nemcsak a felüdülést hozó eső jelentőségére világított rá, hanem rögtön tisztázta a radarképeken ilyenkor megjelenő, különös koncentrikus körök rejtélyét is.

A szakember közösségi oldalán közzétett elemzésében kifejtette: a mostani melegfronti csapadékzóna jóval túlmutat egy átlagos őszi esőzésen, hiszen a súlyos aszályhelyzet után a csendes, áztató eső felbecsülhetetlen segítséget jelent a talaj felső rétegeinek. A HungaroMet és Metnet csapadéktérképein hosszú idő óta nem rajzolódott ki ennyire egybefüggő csapadékmező.

A posztban a népszerű meteorológus külön kitért arra a jelenségre is, amely a radarképeket böngészők körében gyakran indít el különféle elméleteket. Tóth Tamás tisztázta:

a radarképeken kirajzolódó rejtélyes gyűrűk mögött semmiféle mesterséges befolyásolás nem áll.

A jelenség hátterében mindössze fizikai és méréstechnikai okok húzódnak meg. A radar ferdén felfelé pásztázó nyalábja a körbefordulás közben metszi a légkör olvadási zónáját, ami a térképen erős visszaverődésű gyűrűként jelenik meg. Mivel a műszer egymás után több különböző magassági szögben is mér, ezek a rétegmetsződések koncentrikus körökként jelennek meg a síkban ábrázolt radarképen.

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